Slavím padesátiny. Už popatnácté, žertuje modelka Christie Brinkleyová

„Všichni se moc zaměřují na to konkrétní číslo. Ráda bych řekla, že je to jen můj biologický věk. Mentální je úplně jiný. Ten vypovídá o vás vše a nejenom to, jak dlouho jste na tomto bláznivém světě,“ řekla. „Mentální věk zohledňuje vaše zkušenosti, názor, nadšení, vděčnost a uznání. Je to vaše energie, aura a to je váš skutečný věk. Ne nějaké obyčejné číslo. Slavím padesátiny. Už popatnácté.“

Kromě nejrůznějších vylepšení na klinice krásy je podle modelky nejlepší úsměv, který působí jako přirozený lifting. „Úsměv okamžitě napne tvář a navíc rozjasní místnost,“ řekla Brinkleyová, která neustále sportuje a od svých 13 let je vegankou.

„Když mi bylo 13 let, rozhodla jsem se, že nechci ublížit zvířatům a od té doby mám dobrou karmu. Ze srdce vám doporučuji, abyste o tom pouvažovali. Je to dobré pro planetu, je to skvělé pro vaše tělo,“ prohlásila s tím, že je důležité chovat se ekologicky. „Jsme obklopeni spoustou chemikálií, takže si myslím, že je opravdu velmi důležité, abychom používali ekologické produkty. A čím víc to budeme dělat, tím se sníží jejich ceny a budou přístupné všem.“



Kromě zdravého životního stylu prý za krásu vděčí také dobrým genům, které zdědila po matce. Modelka si ale na cestě k omlazení dopomáhá i výplněmi a laserovým ošetřením pleti. V minulosti zkusila také botox do čela, to se jí ale nelíbilo. Na botox ale úplně nezanevřela a nechává si ho aplikovat do krku. „V poslední době jsem si všimla rýhy na krku, která byla obzvlášť vidět při nasvícení zboku. Zřejmě nejjednodušší způsob, jak řešit tento problém, je aplikovat malé množství botoxu na krku,“ přiznala.

Christie Brinkleyová je považována za jednu z prvních supermodelek. Proslavila se na konci 70. let, když byla třikrát po sobě na titulní straně magazínu Sports Illustrated Swimsuit Issue. Blondýnka byla 25 let tváří značky CoverGirl, což je nejdelší kontrakt mezi kosmetickou značkou a modelkou v historii. Patří mezi nejbohatší modelky světa a věnovala se také herectví, malování, focení, moderování, psaní knih a je aktivistkou za lidská a zvířecí práva a životní prostředí. Byla čtyřikrát vdaná, jednou za hudebníka Billyho Joela.