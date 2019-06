Mám v Itálii agentku, tak se učím další jazyk, pochlubila se Vagnerová

„Většinou se snažím spojit příjemné s užitečným. Letos jsem bohužel jen do soboty. Pak už pojedu do Prahy, protože mě čeká spousta pracovních povinností,” řekla Hana Vagnerová, která si nenechala ujít zahajovací film.

Rychlý návrat do Prahy však není spojen s dovolenou, ale se spoustou práce. Čeká ji mimo jiné natáčení reklamy.

„Za pár dní pak točím komedii s Milošem Šmídmajerem, Davidem Novotným a Martinem Pechlátem. Pak ještě česko-švýcarský film a ještě jeden slovenský. Měla bych točit i na Islandu,” odtajnila herečka svůj plný pracovní diář.

Léto bude mít sice pracovní, ale o čas volna se nechce ochudit. Výlet do zahraničí chce uskutečnit alespoň na podzim. Má v plánu odjet do Itálie, kterou má moc ráda.

„Začala jsem se učit italsky a chtěla bych tam chodit do školy. Tak uvidíme, zda to vyjde,” řekla Vagnerová, která se domluví také anglicky a španělsky. V Itálii má už nyní hodně kamarádů a dokonce i hereckou agentku. „Myslím si, že by bylo fajn se naučit ten jazyk, když už jsem měla takové štěstí,” dodala.