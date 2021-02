Harry a Meghan čekají druhé díte. Archie bude velký bráška, vzkázali

„Můžeme potvrdit, že Archie bude velkým bratrem. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu mají velkou radost z toho, že očekávají své druhé dítě,“ stojí v prohlášení britského prince a jeho manželky.

Harry a Meghan oznámili novinku černobílou fotografií, kterou na dálku přes iPad pořídil jejich dlouholetý přítel, fotograf Misan Harriman. Vévodkyně se na snímku drží za těhotenské bříško. Má splývavé šaty od návrhářky Caroliny Herrery, které pro ni vyrobili, když čekala syna Archieho Harrisona, kterému v květnu budou dva roky.

Druhý potomek Harryho a Meghan bude osmý v pořadí nástupnictví na britský trůn po svém bratrovi a odsune Harryho strýce, prince Andrewa na devátou příčku. Pro královnu Alžbětu II. (94) to bude desáté pravnouče.

Novina o přírůstku do rodiny přichází měsíců po přiznání Meghan, že loni v létě potratila. „Bylo to červencové ráno, které začalo stejně jako kterýkoli jiný den: uděláte snídani, nakrmíte psy, vezmete si vitaminy, najdete tu ztracenou ponožku. Zvednete ze země pastelku, která se zakutálela pod stůl. Než jsem syna zvedla z postýlky, dala jsem si vlasy do ohonu. Poté, co jsem mu vyměnila plenky, pocítila jsem ostrou křeč,“ napsala vévodkyně v listopadu.

„Skácela jsem se k zemi s ním v náručí, broukala jsem ukolébavku, abych nás oba uklidnila, veselá melodie ostře kontrastovala s mým pocitem, že něco není v pořádku. Tiskla jsem k sobě své prvorozené dítě a věděla jsem, že přicházím o druhé,“ dodala manželka prince Harryho a popsala, jak o několik hodin později ležela v nemocnici a držela se s manželem za ruku. Oba plakali.

Meghan Markle, která byla hvězdou seriálu Kravaťáci, se za vnuka britské královny Alžběty II. Harryho provdala v květnu 2018. Televizní přenos svatby, jež se uskutečnila v kapli svatého Jiří na hradě Windsoru, sledovali lidé po celém světě. Loni v květnu se princi a jeho choti narodil syn Archie.

Loni pár oznámil, že se zříká svých oficiálních povinností a stěhuje se do Spojených států. Důvodem bylo, že chtějí být finančně nezávislí. Zmínili se také o rasistickém přístupu a o zásazích do soukromí ze strany britského tisku. Meghanina matka je černoška a její otec běloch. Nedávno pár koupil dům v Santa Barbaře v Kalifornii.

