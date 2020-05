Kvůli Karlovi jsem dostala v televizi pokuty, prozradila Fialová na Voříška

Moderovala jste s Karlem Voříškem. Jak vás přivítal v televizi, kde zakotvil po odchodu z Novy?

Když Karel odešel z Novy a já jsem tam zůstala sama, tak jsme byli nadále ve velmi úzkém kontaktu. Byli jsme přátelé, pracovali jsme spolu myslím sedm let a ten kontakt se nikdy nepřerušil. Takže to bylo přivítaní ve stylu: „Tak fajn, že už jsi konečně tady!“ Bylo to hrozně milé.

Povedlo se vám někdy v živém vysílání odbourat?

No jistě! Karel byl expert na to, že mi dokázal říct tak vtipnou poznámku, že jsem už nemohla mluvit. Jeho humor je fakt na úrovni a je třeskutý. Byla jsem na Nově pokutována za to, že jsem nemohla mluvit a smála jsem se tak, až jsem se nemohla nadechnout. Ale to je fakt neprofesionální.

Patříte mezi moderátorské ikony. Máte nějaké své moderátorské vzory?

Jsem nesmírně ráda, že se teď budu na jedné stanici pomyslně potkávat s Christiane Amanpour. Nebo Richard Quest je samozřejmě ikona. Když to říkáte o mě, tak se mi to poslouchá lehce v rozpacích, protože si myslím, že přece jenom v tom našem českém rybníčku…

Rozhodně patříte mezi profesionály. Měla jste při svých začátcích nějakého mentora?

Mentora přímo ne, ale v každé televizi jsem měla pár učitelů, kteří mě učili nějakým způsobem správné výslovnosti. Když jsem přišla na palubu CNN, tak naopak ke mně přicházeli mladí kolegové, kteří jsou z novin, časopisu či rozhlasu. Každý potřeboval něco trochu jiného a jsem strašně ráda, že jsem jim mohla předat zkušenosti. Nesmírně se těším právě na jejich starty.

Pociťujete ještě po těch letech praxe nervozitu?

U mě ta nervozita určitě je, ale vždycky nějakým záhadným způsobem skončí v ten moment, kdy se rozjede červená na kameře. Tam se nějak koncentruju. Pak se zase rozsypu po natáčení, nebo po vysílání.

Zavzpomínal bych na jeden památný televizní moment. Když byl poprvé zvolen prezidentem Miloš Zeman, tak jste se o něho před televizními kamerami skoro prala.

To byl moment, na který nikdy nezapomenu. Byl domluvený rozhovor, ze kterého se ale Miloš Zeman ve chvíli, kdy už jsem slyšela znělku a kdy už jsem měla mikrofon u jeho úst, rozhodl odejít a dát přednost slovenské televizi. Ta na to ani nebyla nachystaná. Dodnes jsem si to úplně nevysvětlila.

Markéta Fialová

Na co se mohou diváci těšit ve vašem pořadu?

Především na silné osobnosti, proto i název Silný hlas. Mám sestavenou takovou baterii VIP hostů. Je to čtyřicítka velmi významných osobní z různých oblastí lidské činnosti. Jsou tam vědci, podnikatelé, herci. Je to opravdu velmi široká škála, i věkově různorodá a názorově pestrá. S těmito lidmi budu probírat témata, která nás budou zajímat.



Jste plná optimismu, máte nový pořad, vlastně i nové bydlení. Z čeho máte největší radost?

Mám opravdu rok plný změn a zatím pro mě byly všechny k lepšímu. Takže věřím, že start televize se povede. Hrozně moc tomu fandím.

Když se podíváte na sebe do zrcadla, dokážete sama sebe pochválit? Nebo máte dny, kdy se nemůžete ani vidět?

Jsem v tomto úplně normální ženská. Každé ráno si připadám příšerně. Mám ale velikou výhodu. Vím, že když sem přijedu a odevzdám se na půl hodiny do rukou maskérek, tak mě dají dokupy tak, že se na sebe můžu podívat.