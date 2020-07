Nova, Prima a Barrandov v DVB-T skončí na Liberecku, ale nejen tam

Dnes v noci skončí vysílání Multiplexu 2 s Přechodové sítě 12 na vysílačích a dokrývačích Liberec-Ještěd, Frýdlant v Čechách, Hejnice-Libverda, Sušice-Svatobor, Klatovy-Hůrka a Kdyně-Koráb. Z kanálu 52 v DVB-T1, nebo kanálu 31 DVB-T2 bude nutné přeladit na finální kanál 28, na kterém bude multiplex 22 vysílat.

Jinými slovy, pokud vám dnes z obrazovky zmizí Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool nebo třeba TV Barrandov, pak budete muset sáhnout po dálkovém ovladači, podívat se do menu „Ladění kanálů a přeladění“, a nejspíše i nové seřazení TV stanic absolvovat – pomoci může náš návod.

Událost se dotkne jen těch uživatelů, kteří přijímají televizní vysílání anténou. Pokud máte kabelovku, satelit, nebo televizi přes internet, pak se vás změna nijak nedotkne.

Přechod na DVB-T2 zdržený koronavirovou pandemií bude probíhat i v příštích týdnech a měsících. Na to, zda a kdy se vás to bude týkat, se můžete podívat do harmonogramu.

Pokud byste měli s novým příjmem problém, podívejte se na nejčastější příčiny a způsoby jejich řešení.