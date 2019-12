Jsem spíše nekonfliktní typ, myslí si o sobě herec Marek Lambora

Jak jste prožíval natáčení nového seriálu s názvem Slunečná? A jak je vám blízká role, kterou ztvárňujete?

Natáčení jsem si užíval. Je kolem mě spousta skvělých herců a podařilo se dát dohromady hezkou partu. Co se týká role Janka, tak si myslím, že jsme si v něčem podobní... a v něčem zase ne.

Roli úspěšného byznysmena jste měl už v seriálu Ohnivé kuře...

Ano, to je pravda. Po Kuřeti jsem začal dostávat nabídky rolí mladých úspěšných podnikatelů. Vlastně sám nevím, čím to je.

Uvidí vás diváci i v nových vánočních pohádkách?

Do kin jde 2. ledna pohádka Zdeňka Trošky Zakleté pírko. Tam jsem si zahrál menší roli mladého hraběte. Od poloviny března by pak měla jít má druhá pohádka, která se jmenuje Princezna zakletá v čase. Ta je na rozdíl od té první taková dobrodružnější. Má to prý být krok k žánru fantasy, tak jsem sám zvědavý.

Stal jste se letošním vítězem show Tvoje tvář má známý hlas. Jak vás bavily proměny?

Bavilo mě to moc. Jediný problém byl, že jsme všichni v této řadě měli mnoho dalších pracovních závazků. Takže jsme se tam scházeli dost unavení a byli jsme poměrně vyřízení už od druhého dílu. Zase se tam ale sešla hezká parta, takže jsme si nějakým způsobem energii vzájemně předávali. Ale upřímně, náročné to opravdu bylo.

Stále vyzdvihujete dobrý kolektiv. Jaký jste v partě vy sám?

Není to zas tak, že bych si sedl úplně s každým, ale jsem spíše nekonfliktní typ. Ne úplně všechno řeším tak, jak by se možná mohlo.

Dopřejete si o Vánocích po letošním maratonu také odpočinek?

V neděli 22. prosince mám první den volna. Těším se šíleně moc, už to opravdu potřebuji. Na Silvestra však zase hraji dvě představení. V divadle se snaží, aby některý herec neměl každý rok v tento den službu. Tentokrát práce zkrátka vyšla na mě.