Můj vůz se od Ronaldova liší jediným detailem, popisuje Leoš Mareš

Stejně jako ostatní hosté si i Leoš Mareš užil jízdu v limuzíně. Ve vánočním vydání pořadu tentokrát výjimečně v modelu Škoda 1000 MBL z roku 1964.

Známý moderátor si letos na jaře dopřál nový vůz. SUV Rolls-Royce Cullinan, jehož cena startuje na více než devíti milionech korun a kterým jezdí například i známý fotbalista Cristiano Ronaldo.

„Když jsem přiletěl do továrny v Anglii, kde jsem ho měl specifikovat, řekl jsem hned na úvodní schůzce, že jsem si všiml, že podobný vůz má Ronaldo. Zároveň jsem požádal, zda by mi nemohli sehnat přímo tu jeho specifikaci. Řekli mi, že oficiálně ne. Neoficiálně mi odpoledne ukázali e-mail, ve kterém byla,“ popisuje. „Vzadu na hlavové opěrce mám logo mých koncertů. V tom jediném je to auto jiné. Jako poděkování za koncerty, které mi k němu dost dopomohly,“ doplňuje Mareš.

Během rozhovoru se Mírovi Hejdovi svěřil i s tím, že ještě před lety pro něj Vánoce každoročně znamenaly spoustu stresu. „Teď už to zvládám v pohodě a je to opravdu tak, že jsou to pro mě svátky klidu. Snažíme se o to a daří se nám to,“ pochvaluje si a přidává jako příklad příběh z minulého roku.

„Poprvé v životě jsem loni nebyl na Štědrý den doma, i když to bylo původně v plánu. Byli jsme se se ženou podívat odpoledne na stromeček na Staromáku. Najednou jsem viděl restauraci a říkám ‚pojď, dáme si kafe, nebo punč‘. Pak mě napadlo, že by Monika nemusela večer vařit, a tak jsme nakonec strávili Štědrý večer v hospodě,“ popisuje Leoš Mareš pobaveně v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

Celý rozhovor s Leošem Marešem



Podle moderátora to byl důkaz jakési uvolněnosti a spontánnosti, kterou se snaží si v životě občas dopřát. „Jsem už starší a mívám s tím kvůli vzrůstající zodpovědnosti a povinnostem trochu problém. Snažím se však zachovat si v sobě to vnitřní dítě. Myslím, že ho mám v sobě hodně. Někdy je to až moc vidět,“ směje se. „Je potřeba občas trochu zatlačit na to, aby člověk udělal něco spontánně a bez důvodu,“ míní a přiznává, že i letos o svátcích si dopřeje svůj milovaný bramborový salát.



„Zbožňuji ho. Měl jsem kdysi takové pravidlo, že jsem ho proto schválně nejedl přes rok, odpíral si ho a o to více jsem si ho pak vždy užil o Vánocích. Teď to už porušuji a jím ho i v průběhu roku. Uvědomil jsem si totiž, že už bych si ho mockrát v životě nedal,“ dodává Leoš Mareš.