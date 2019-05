Kit Harington skončil po završení seriálu Hra o trůny v léčebně

„Kit se rozhodl využít volno ve svém harmonogramu jako možnost strávit nějaký čas v zotavovně, aby pracoval na osobních problémech,“ uvedl Haringtonův tiskový zástupce.

Harington hrál Jona Sněha ve Hře o trůny osm let. Kvůli vyčerpání a stresu, ale také dlouhodobým potížím s alkoholem, se nechal hospitalizovat krátce před odvysíláním posledního dílu tohoto veleúspěšného seriálu.

Vybral si luxusní soukromé sanatorium Prive-Swiss v Connecticutu, kde mu pomáhají zbavit se závislosti na alkoholu a zvládat stres bez návykových látek. V zotavovně je dobrovolně a může odpoledne vycházet ven do posilovny či na nákupy osobních věcí. Jeden měsíc v sanatoriu vyjde v přepočtu na tři miliony korun.

„Konec seriálu zasáhl Kita velmi těžce. Došlo mu teprve teď, že je fakt konec. Pracovali na tom všichni tvrdě mnoho let. Najednou ho zachvátila otázka, co bude dál? Je na klinice hlavně kvůli stresu a vyčerpání a také alkoholu,“ uvedl zdroj blízký Haringtonovi v rozhovoru pro New York Post.

