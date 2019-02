Věřím, že Lilia bude ženou mého života, říká miliardář Karel Janeček

Karel Janeček vystřídal během svého života řadu žen. Nakonec se oženil s tuniskou matematičkou Mariem a narodil se jim dnes již tříletý syn Karel Yanis Nouri. Hned vzápětí se však na konferenci Šťastné Česko zamiloval do politoložky a kněžky Lilie Khousnoutdinové. Po konferenci napsal miliardář Lilii e-mail a dnes již spolu mají holčičku Isabelu.

„Rodinný život si hodně užívám, Isabelka je naprosto úžasná,“ řekl geniální matematik a miliardář Janeček o své dnes již osmiměsíční dceři v rozhovoru pro TOP STAR magazín.



Také Khousnoutdinová si rodinný život a zároveň i svého partnera v roli otce chválí. „Od prvního dne přebaloval, je schopen dceru uspat, pohlídá ji. Je to velmi dobrý, aktivní a takzvaně „zapojený“ otec. Takže otec nejen čistě symbolicky, ale i prakticky,“ říká Lilia.

Podle Janečka to mezi ním a jeho současnou partnerkou byla láska na první pohled. Na Lilii ho prý na první pohled extrémně zaujala kromě její krásy a ženskosti také schopnost přednášet i to, jakou má v sobě sílu, energii a dovede zaujmout.

Lilia Khousnoutdinová se věnuje nadaci Šťastné Česko, pořádá semináře pro ženy, navrhuje šperky a je kněžkou. Momentálně pomáhá také i s rekonstrukcí nejstaršího ženského kláštera v Bhútánu.

„Věřím, že Lilia bude ženou mého života,“ míní Janeček. Máme toho mnoho společného. Oba věříme, že je klíčové žít v pravdě a oba se nebojíme jít proti proudu a měnit stereotypy,“ dodává miliardář. Ten prý dobře vychází také se svou stále ještě manželkou Mariem a v pravidelném kontaktu je i se synem Janisem. „Syna vídám, to je pro mě naprosto zásadní. Mám k němu skvělý vztah,“ říká Janeček.

Khousnoutdinová přiznala, že jednou z hlavních obav v počátku vztahu s Janečkem bylo to, že jí veřejnost bude dávat za vinu rozpad manželství Janečka a Mhadbi. „Mé manželství již tehdy nefungovalo. Chtěl jsem něco udělat a má ideální představa byla, že má budoucí bývalá žena se vzpamatuje,“ vzpomíná Janeček.

„Nevím, jestli bych do toho šla, kdybych věděla, co mě doopravdy čeká. Jednou z mých hlavních obav bylo, že mi všichni budou dávat za vinu rozpad manželství Karla a Mariem. Věděla jsem, že to bude na papíře vypadat špatně nehledě na to, jak to bylo ve skutečnosti. Bylo to hnusné a ponižující a řekla bych, že to tak je dodnes,“ dodává Lilia.

Ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz řekla v lednu 2018 Khousnoutdinová: „V pravdivém monogamním vztahu s tím správným člověkem lze najít úplně všechno. Ale nemyslím si, že je dobré se do monogamie nutit, pokud to tak necítím zevnitř. Právě z toho totiž potom vznikají následné lži a bolest. Neplánované ukončení těhotenství Karlovy ženy vneslo mezi nás všechny celkem radikální drama,“ připustila tehdy.

VIDEO: Janečkova milenka Lilia Khousnoutdinová v Show Jana Krause 28. 3. 2018 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu