Rodina zveřejnila místo posledního odpočinku zpěváka Karla Gotta

Ivana Gottová nejprve poděkovala všem příznivcům svého manžela za vyjádření soustrasti, která v uplynulých týdnech v tak velkém počtu obdržela a stále i s dcerami dostávají.

„Vaše slova podpory jsou pro naši rodinu v těchto nesmírně těžkých časech velkým povzbuzením. Také bych vám ráda oznámila, že na přání mého manžela bude místem jeho odpočinku hřbitov na pražských Malvazinkách. Věřím, že vy, kteří jste ho měli rádi, si cestu k němu vždy najdete. Až to bude aktuální, ráda vám sdělím konkrétní místo,“ stojí v prohlášení na oficiálních stránkách nedávno zesnulého zpěváka.

Hřbitov Malvazinky, kterému se říká i Smíchovský hřbitov, leží v páté pražské městské části. Patří mezi největší v Praze a leží na západním okraji Smíchova, zhruba kilometr od Gottovy vily na Bertramce.

Ze známých osobností jsou tam pohřbeni prezident Antonín Novotný, spisovatelé Ondřej Sekora a Egon Bondy, divadelní režisér Petr Lébl, herci Ferenc Futurista a Antonie Nedošinská nebo hudebník ze skupiny The Plastic People of the Universe Milan Hlavsa.

Hřbitov Malvazinky byl založen na tehdy ještě samostatném Smíchově v roce 1876 v oblasti bývalých vinic. Nahradil původní Malostranský hřbitov, který se v té době ocitl na hranici obytné zástavby. Rozlohou je ve srovnání s Olšany nebo Ďáblickým hřbitovem menší, přesto ale patří mezi největší pohřebiště v Praze. Podle dostupných údajů je zde pohřbeno přibližně 55 tisíc lidí. Na hřbitově je celkem 8420 hrobů, 680 míst pro uložení urny a 12 hrobek, v jeho areálu jsou také dvě rozptylové loučky. Právě zde v roce 1961 vznikla první oficiální loučka pro rozptyl na českém území. K západní straně pak přiléhá menší Nový židovský hřbitov na Smíchově.

Pražská komise před pár dny vybrala čtyři místa, která by se mohla jmenovat po Karlu Gottovi. Jaká konkrétně to jsou, ale zatím tají. Návrhy Praha nyní projedná s Gottovou rodinou.

Podle informací ČTK mezi návrhy byl například i záměr přejmenovat Letiště Václava Havla v Praze na Letiště Karla Gotta. Lidé také dříve navrhovali pojmenování některé stanice plánovaného metra D po oblíbeném zpěvákovi.

Po Gottovi by mohla být pojmenována ulice nebo náměstí v nové čtvrti Smíchov City, která by se měla začít stavět v příštím roce. Zpěvákovo jméno by mohl nést také zatím bezejmenný mostek spojující Masarykovo nábřeží se Slovanským ostrovem, kde stojí palác Žofín. Padl i návrh na výstavbu zpívající fontány na Slovanském ostrově, která by také mohla být po Gottovi pojmenována.

Karel Gott zemřel 1. října před půlnocí ve své vile na pražské Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby bylo 80 let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit v pátek 11. října v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49 tisíc lidí.

O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam se přišli s Gottem rozloučit příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Sobota byla zároveň dnem státního smutku. Zpěvákovy ostatky pozůstalí nechali převézt do motolského krematoria ke zpopelnění.

Bertramka, kde zpěvák bydlel.

Pietním místem se ihned po oznámení zpěvákova úmrtí stala spontánně pražská Bertramka, kde zpěvák dlouhá léta žil. Lidé tam řadu dní nosili svíčky, květiny, fotografie a další předměty. Dary ulici u vily zcela zaplavily. Město nechalo ulici uklidit minulý týden, lidé tam ale dál nosili svíčky. Gottova rodina si vzkazy a dárky ponechá.

Pietní místa vznikla na řadě míst Česka. Jedním z nich byl třeba Újezd u Svatého Kříže na Rokycansku, kam Gott jezdil od dětství za příbuznými a kde jsou pohřbeni Gottovi rodiče.

