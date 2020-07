Drogy ve 14 letech, násilník i oběť. Deppovu minulost řeší u soudu

Z fyzického násilí v minulých letech obvinila Deppa i Heardová, hollywoodský herec však obvinění odmítá. Právníci deníku The Sun, jeho vydavatele News Group Newspapers a jeho šéfeditora Dana Woottona však tvrdí, že dokážou pravdivost Woottonova článku z dubna 2018, kvůli nimž je Depp viní z urážky na cti.



„Obhajoba prokáže, že označení pana Deppa za ‚bijce manželky‘ je zcela přesné a pravdivé,“ citovala agentura Reuters z prohlášení právníků žalované strany. Podle nich Depp bil Heardovou, když byla jeho ženou, způsobil jí tak „značná zranění“ a vyvolal v ní také obavy o život.

Deppův právník David Sherborne naopak označil za oběť svého mandanta. „Byla to paní Heardová, která začínala fyzické střety, která ho udeřila a on měl jen málo možností, jak tomu učinit přítrž. To ona byla násilnice, ne on,“ uvedl dnes Sherborne podle deníku The Guardian.

„Kdykoli tyto situace eskalovaly, snažil jsem se stáhnout se do kouta. Chtěl jsem nás oddělit dříve, než se to vymkne kontrole,“ vypověděl před soudem Depp, který hovořil velmi tiše. Několikrát ho proto soud vyzval, aby mluvil víc nahlas. „Omlouvám se, ale já mám sklon mluvit potichu,“ řekl herec, několikrát nominovaný na Oscara.

Během líčení Depp obvinil Heardovou, že je vypočítavá narcistická sociopatka, která se za něj provdala jen proto, aby to pomohlo její kariéře. Ona sama šéfovi své ochranky řekla, že Depp je tlustý dědek a neví, proč si ho vzala.

Kresba Johnnyho Deppa u soudu (Londýn, 7. července 2020)

Herec trvá na tom, že nikdy nebyl násilník, ale připustil, že už jako velmi mladý vyzkoušel všechny možné drogy. Některé už ve 14 letech. Chtěl se díky nim vyrovnat s traumaty, jako například zneužívání v dětství.

Drogy později užíval s hudebníkem Marilynem Mansonem a hercem Paulem Bettanym. Prozradil také, že byl v nočním klubu s Riverem Phoenixem večer před jeho smrtí. Deppův kolega se předávkoval heroinem.

Proces, kvůli pandemii odložený z března, má podle BBC trvat tři týdny a jako svědci v něm prostřednictvím videopřenosu mají vystoupit i dvě bývalé Deppovy partnerky Vanessa Paradis, která s ním žila 14 let, a Winona Ryderová, která s ním měla vztah asi čtyři roky. Soudní líčení se koná v pěti místnostech, aby mohla být dodržena bezpečná vzdálenost a vešli se tam i zástupci médií a veřejnosti.



Amber Heardová (uprostřed) přichází k soudu (Londýn, 7. července 2020)

S Heardovou se Depp poznal při natáčení komedie Rumový deník v roce 2011, vzali se v únoru 2015. V květnu následujícího roku Heardová požádala o rozvod a soudce tehdy vydal Deppovi zákaz se k herečce přibližovat. Heardová ho vinila z fyzického násilí. Rozvodem manželství skončilo v roce 2017, když se oba dohodli na rozdělení majetku.

Loni Depp zažaloval Heardovou za to, že podle něj při rozvodovém sporu podváděla a mimo jiné si namalovala odřeniny, jimiž chtěla dokázat, že ji fyzicky napadl. Depp trvá na tom, že nikdy nevztáhl ruku na Heardovou ani na jinou ženu a že v manželství byla naopak násilníkem ona a on obětí. „Nesčetněkrát mě napadla, často v přítomnosti dalších lidí. Někdy mi ublížila na těle,“ uvedl loni Depp.

Za Deppa se už dříve postavily i jeho bývalé partnerky Paradisová a Ryderová. Ty shodně uvádějí, že Depp se k nim násilnicky nikdy nechoval.