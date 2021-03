Příspěvky typu „máš pěkný prsíčka“ mažu, říká o sítích Jitka Sedláčková

„Nechci zesměšňovat influencery, i když už i já jsem také dneska influencerka, ale chci zesměšnit celý ten způsob komunikace. Dneska se můžeš na Instagramu seznámit, rozejít, vyznat si lásku, zaš…t si – pardon za to slovo, ale takhle to funguje. Chci si z toho udělat legraci, chci, aby se lidé vrátili k sobě,“ vysvětlila Sedláčková, proč najednou vzala telefon a začala pracovat s touto jí zatím neprobádanou sítí.

Herečka začala točit videa, která mají dobrý ohlas, a laťku sledovanosti si dala hodně vysoko. Chce, aby ji sledoval král Instagramu Leoš Mareš. Ke slovu sledovat ale má Jitka trošku výhrady.

„To slovo sledovat, ve mně vzbuzuje hrůzu. Za komoušů, když tě někdo sledoval, bylo to o něčem jiném. Změnila jsem proto slovo sledovat na výraz pozorovat, inspirovat se,“ uvedla a dodala, že reakce lidí na videa jsou vesměs kladné, i když se najdou výjimky.

„Zjistila jsem, že asi tak dvacet procent lidí ta videa nebere jako legraci, ale vážně si myslí, že si denně patlám kysanou smetanu na obličej. A na Facebook mi chodí i nabídky. A takové příspěvky typu ‚máš pěkný prsíčka‘ jsou úplně běžné. Říkám si, jak to pán může vědět, když mě v životě neviděl. Tohle hned mažu,“ prozradila.

Přiznala, že práce s novou sociální sítí pro ni nebyla ze začátku jednoduchá, ale má kolem sebe inspirativní lidi a pak se lépe učí. „Já se s nimi vyfotím a zeptám se, jestli je na Instagramu mohu označit. Mimochodem, to byl pro mne zase další neznámý termín. Nevěděla jsem, co znamená ten křížek – hashtag jsem vypisovala slovy. Můj instáč měl dva lidi, protože nikdo nevěděl, co tím myslím. Neproklikávalo se to,“ smála se Sedláčková a dodala, že teď jí pomůže už jenom zmiňovaný Leoš Mareš.

Herečku je možné nyní vidět v primáckém seriálu Polda. Z Divadla Na Jezerce sice odešla, ale v ten den, kdy se rozhodla, že bude dělat jen to, co chce ona, jí zavolal ředitel Divadla bez zábradlí Karel Heřmánek ml. a pozval ji na konkurz na Cabaret, který začínají zkoušet. Točí také s režisérkou Irenou Pavláskovou.