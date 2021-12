Herec Jaroslav Marvan tajil nemanželskou dceru i vážnou nemoc

Kdo by neznal Jaroslava Marvana coby cholerického revizora Anděla, moudrého radu Vacátka nebo excelentního nahrávače v komediích s Vlastou Burianem? O co víc zářil před diváky, o to méně se vědělo o jeho soukromí. Tajil nemoc, jeho dcera byla nemanželská a její matku potkala podivná smrt, píše týdeník 5plus2.