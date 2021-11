Vyklidil jsem stůl a šel, popsal moderátor Jan Vala náhlý vyhazov z televize

Jan Vala vystudoval DAMU, ale spíše než v herectví se našel v moderování. Tři roky konferoval koncerty Plavců, pak dostal nabídku z televize. V roce 1977 se stal společně s Valerií Chmelovou a Otou Štajfem moderátorem nového a živě vysílaného pořadu tehdejší Československé televize s názvem Televizní klub mladých (TKM) a brzy se stal hvězdou vysílání.



Přes povinný ideologický balast se TKM vymykal nudě tehdejších pořadů. V živých vystoupeních tu účinkovali mladými lidmi žádaní zpěváci a hudební skupiny, v rozhovorech se objevovaly osobnosti, které měly jinak cestu na obrazovku obtížnou. Vala, přestože nikdy nebyl ve straně, vystoupal na svůj profesní vrchol.

„Snahy o to dostat nás do strany byly veliké. S Otou Štajfem jsme tak dlouho vzdorovali, až jsme si vyvzdorovali, že jsme v partaji nebyli. Ale tlak narůstal a dalo se čekat, že někdy něco bouchne. A to se taky stalo,“ vzpomíná Jan Vala v novém dílu pořadu České televize 13. komnata.



Kvůli výběru hostů a vedení živého vysílání se moderátor dostával často do sporu s oficiální linií státní televize. V roce 1984 na jednom soukromém televizním večírku při oslavě narozenin se poněkud neuctivě vyjádřil na adresu tehdejšího ústředního ředitele Jana Zelenky.

Jan Vala při moderování Zlatého slavíka (1979)

„Na ten večírek jsem tehdy šel už jako přetlakovanej kotel. Jen pár dní předtím nás totiž s Otou Štajfem odtrhli od sebe. Jeho přeřadili do Vlaštovky a já jsem cítil, že brzy přijde řada i na mě, což se stalo. Na večírku zpívali šéfredaktor Zdeněk Potoček a tehdejší nový šéf Českého rozhlasu Karel Kvapil písničky Suchého a Šlitra. Řekl jsem jim, že my dobře víme, že Suchý se Šlitrem jsou náš národní poklad. Ale také víme, že je máme zakázané. ‚Vy je zakazujete a sami je zpíváte, to je velké pokrytectví. Já nejsem komunista. Ale než ředitel Zelenka, to jsem větší‘, řekl jsem tehdy,“ popisuje Jan Vala.



Řediteli Zelenkovi se informace rychle donesla. Jan Vala měl následující den strohý telefonát z práce. „Dostal jsem vyhazov na hodinu. Sbalil jsem si pár věcí, vyklidil stůl a šel,“ vzpomíná. Pád to byl strmý a nečekaný. Po sedmi letech na společenském vrcholu letěl dolů a dopadl na tvrdou zem.

Tehdejší systém stranických zákazů fungoval neviditelně a skoro neprodyšně. Po mnoha týdnech sehnal na přímluvu kamaráda místo montéra v JZD. Záchranné lano dostal skoro po třech letech od tehdejšího prominentního JZD Slušovice. Stal se konferenciérem zdejších zábavných pořadů, které se každé dva týdny konaly v rámci místního dostihového odpoledne.

Do televize se vrátil až po listopadu 1989, ale na výsluní se už nedostal. Z televize odešel, stal se moderátorem na volné noze a později tiskovým mluvčím. Na obrazovky se ještě na čas vrátil s dokumentárním cyklem o víně, ale byla to jeho labutí píseň. Dnes je v důchodu a žije ve vinařské obci u Znojma. Víno nepěstuje, ale zůstal mu věrný.

VIDEO: Jan Vala a Jiří Wimmer (Televizní klub mladých, 1980):