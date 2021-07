Höppner mi dceru odebral násilím. Před smrtí se přišel usmířit, říká Jirešová

„Když jsme se kdysi s Ondřejem rozcházeli, řešili jsme opatrovnictví naší dcery. Soudila jsem se s ním pak následně asi deset let. Byly tam velké lži. Smrtelným úderem pro mě byla exekuce na tříleté dítě, neboli odebrání dítěte násilím z nějakého důvodu. Tím důvodem mělo být, že jsem jednoho dne nepředala dceru jejímu tatínkovi přesně v šestnáct hodin,“ popsala Ivana Jirešová během rozhovoru v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

„Dodnes nechápu, jak může něco takového jako exekuce na dítě vůbec existovat, pokud maminka není například nesvéprávná alkoholička a podobně. Hledala jsem pomoc v dětských krizových centrech i u sociálních pracovnic. Udělala jsem mnoho kroků, abych se s Ondřejem domluvila. Nikdy na ně však neslyšel a nereagoval,“ vzpomíná herečka známá například ze seriálu Ordinace v růžové zahradě.

„Na televizi se nedívám. Jen občas, když žehlím. Přesně na sobě a svém obličeji i celkovém vyzařování vždy poznám, když se vidím v některých starších dílech Ordinace, že to byla ta doba, kdy se toto dělo. Vnímám, co jsem všechno tehdy prožívala,“ říká Jirešová.

Soud se vyřešil po mnoha letech tím, že si dcera Sophie ve čtrnácti letech sama mohla určit, s kým chce žít. „K tomu nejsou potřeba rodiče. Rozhodla se, že chce být u mě,“ vzpomíná Ivana Jirešová.

Její bývalý partner, zakladatel českého bulváru Ondřej Höppner, zemřel letos koncem března v pětapadesáti letech po prohraném boji se zákeřnou nemocí. Krátce před svou smrtí se přišel s herečkou usmířit.

„Sám za mnou přišel, protože cítil, že už mu není dobře. Chtěl podle mě odejít s čistým štítem. Já už jsem mu odpustila dávno předtím. Všechno to pro mě bylo tak moc těžké, že už vím, že člověk nemůže žít s nenávistí. To bych všem doporučila, odpustit. Jinak člověk nikam nedojde. Jsme na světě od toho, abychom všechny křivdy urovnali. Někdy to nejde činy, ale právě jen tím vnitřním odpuštěním,“ dodala herečka.

