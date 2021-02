Pošťačka Janžurová, poslíček Lábus a další osobnosti děkují lékařům

Orozovič spojil síly s hudebním skladatelem a producentem Davidem Hlaváčem, který stojí například za alby herečky a zpěvačky Barbory Polákové. Hlaváč do nahrávacího studia přizval hráče na bicí Bady Zbořila, Martina Lehkého s basovou kytarou a Michala Zpěváka s dechovými nástroji.



„Původně jsem chtěl píseň natočit s více zpěváky ve stylu We Are the World. Ale zjistil jsem, že není až tak jednoduché vybrat, kdo by to měl být. Specifická píseň si žádá specifický projev. A najednou jsem vykřikl: Vladimír Javorský! Můj skvělý kolega z Národního divadla. A bylo to jasné! Ta píseň si ho sama našla. Navíc mužský duet není až tak úplně běžný,“ uvedl Orozovič k písni, v níž zaznívají sbory v podání hereček ND a divadelní lektorky Zuzany Kráľové.

Videoklip Orozovič konzultoval s přáteli z umělecké branže. „S divadelní režisérkou Terezou Karpianus jsme načrtli obraz neznámého člověka, který cestou do práce potkává na ulici slavné osobnosti v nejrozličnějších povoláních. A až na konci se ukáže, že největší osobností je právě ten ‚neznámý‘, protože je lékař,“ řekl.

V klipu se postupně objevuje bezmála čtyřicítka osobností spojených s českou kulturou. Herci, muzikanti, režiséři, scenáristé, ale také choreograf, ředitelka divadla či kouzelník. Všichni své role ztvárnili bez nároku na honorář s cílem podpořit charitativní myšlenku.

Diváci tak mohou v pošťačce poznat Ivu Janžurovou, v poslíčkovi s pizzou Jiřího Lábuse, v cestujícím mířícím na sever Zdeňka Svěráka, v dívce s květinou Veroniku Khek Kubařovou a mezi cestujícími hromadné dopravy Ivana Trojana, Annu Fialovou, Magdalénu Borovou nebo kouzelníka Ondřeje Pšeničku. Roli metařů ztvárnili herci Dejvického divadla Hynek Čermák a Václav Neužil, vrátného Thomayerovy nemocnice Petr Čtvrtníček.

Klip Hippokratova armáda může také finančně pomoci lékařům a zdravotním sestrám. Orozovič oslovil kardiologa Petra Neužila ze spolku Sdružení pro srdeční rytmus a ředitelku Nadace Charty 77 a Konta Bariéry Boženu Jirků. Přes veřejnou sbírku mohou nyní lidé přispět na konto uvedené v titulcích klipu. Na stejný účet půjde výtěžek z poplatků a prodeje singlu.