Přiznávám, že jsem pila hodně, říká Dagmar Patrasová k autonehodě

„Ano, pila jsem. A přiznávám, že jsem pila hodně. Byla to jedna z největších pitomostí, které jsem v životě udělala. Nevím, jak mě mohlo napadnout řídit po flámu. Někdy nad ránem jsem si šla lehnout, nemohla jsem usnout, a když jsem konečně usnula, probudil mě syn s tím, že dnes hrajeme,“ řekla Patrasová v rozhovoru pro magazín Sedmička s tím, že na první svátek vánoční byla úplně sama a jejím jediným společníkem byl právě alkohol.



Nehoda se stala u zastávky MHD Orionka na pražských Vinohradech nedaleko bydliště Patrasové. Herečka bourala kolem druhé hodiny odpoledne. Incident měl dva účastníky, z toho viníkem je právě řidička.

„Jde o přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, nebo peněžitý trest,“ řekl mluvčí policie Tomáš Hulan.

„Co vám k tomu mám říct. Naboural mě pán z Ukrajiny. Já jsem v pořádku, je to jen levý blatník. Nikomu se nic nestalo. A pána si odvezla policie,“ řekla Dagmar Patrasová pro Top Star magazín krátce po nehodě. Že by byla v době nehody pod vlivem alkoholu, herečka tehdy rázně popřela. „V žádném případě. To bych prostě nesedla za volant. To je nesmysl,“ odmítla Patrasová.

„Účastníkovi dopravní nehody, který řídil, bylo při dechové zkoušce zjištěno více než jedno promile alkoholu v krvi, hrozí odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz řízení. V takovou chvíli nepomůže ani odmítnutí dechové zkoušky ani odběru krve. Stačí svědectví policistů, že řidič jevil výrazné známky opilosti,“ upřesnil pro pořad Top Star advokát Jan Černý.

Kuriozitou je, že policisté díky neštěstí zajistili dalšího účastníka nehody, mezinárodně hledaného Ukrajince.