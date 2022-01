Další pokračování Sexu ve městě? Jen pokud bude „woke“, řekla lesba Nixonová

„Existuje mnoho témat, bez kterých bych se dalšího pokračování natáčení zcela jistě nezúčastnila. Na naše první série, které jsme udělali, jsem velmi pyšná. Ale co se týká ras a pohlaví, diverzita v původním Sexu ve městě bohužel opravdu naprosto chyběla,“ řekla Cynthia Nixonová v rozhovoru publikovaném v australském deníku Herald Sun.

„Čím déle jsem o tom mluvila s kolegyněmi Sarah Jessicou Parkerovou, Kristen Davisovou a režisérem Michaelem Patrickem Kingem, tím více byli pro. Souhlasí se mnou. Chtěli bychom všichni nějak napravit to, co jsme v minulosti ve scénáři udělali špatně,“ dodala představitelka Mirandy Hobbsové.

Po vlažném přijetí pokračování Sexu ve městě, z něhož vzešla před čtyřiadvaceti roky hlavní hrdinka Carrie a její kamarádky, přišel sexuální skandál představitele pana Božského, herce Chrise Notha. Situace vrhá stín na celý seriál, a producenti prý momentálně dokonce přestali jednat o druhé řadě.

Ženy, které obvinily Notha ze sexuálního napadení, řekly, že je přimělo se ozvat, když herce viděly v novém seriálu. Detailní popis údajných napadení poskytly listu The Hollywood Reporter pod pseudonymy Zoe a Lily.

Zoe, které je nyní 40, uvedla, že ji Noth v roce 2004 jako dvaadvacetiletou znásilnil v bytě v Los Angeles. Lily, které je 31, řekla, že ji herec znásilnil ve svém bytě v New Yorku v roce 2015, když jí bylo pětadvacet let. Podle serveru The Hollywood Reporter se ženy neznají a na list se obrátily nezávisle na sobě.

Herečky Sarah Jessica Parkerová (Carrie), Cynthia Nixonová (Miranda) a Kristin Davisová (Charlotte) následně uvedly, že je vznesená obvinění hluboce zarmoutila. „Podporujeme ženy, které předstoupily a podělily se o své bolestné zkušenosti,“ napsaly herečky ve společném prohlášení.

Herec, který v populárním seriálu ztvárnil pana Božského, lásku hlavní postavy Carrie, tvrdí, že v obou případech šlo o styk se souhlasem obou stran. Po zveřejnění obvinění však herec přišel o řadu zakázek.

Cynthia Nixonová s manželkou Christine Marinoniovou (Španělsko, 17. září 2016)

Cynthia Nixonová vychovává spolu se svou manželkou, aktivistkou a malířkou Christine Marinoniovou desetiletého syna Maxe. Herečka před třemi lety přiznala, že jeho otcem je její kolega, kostýmní výtvarník Michael Growler (53) se kterým spolupracovala na natáčení seriálu Sex ve městě.

Kromě syna Maxe má Nixonová také syna Charlese (19) a transgender syna Samuela (23) s bývalým manželem Dannym Mozesem. Samuel se narodil jako Samantha. V dospívání zjistil, že se cítí být mužem, podstoupil hormonální léčbu a nechal se přeoperovat.

Cynthia Nixonová je uznávanou divadelní herečkou. Proslavila ji ovšem hlavně role právničky Mirandy v seriálu Sex ve městě. V roce 2018 oznámila, že chce jít do politiky a ucházela se o guvernérské křeslo státu New York. Ve volbách ji nakonec porazil zkušený politik Andrew Cuomo.