Trojka Sexu ve městě nejspíš nebude, míní pan Božský

„Nekoná se žádné drama, netočí se žádný film, nic dalšího kolem něj se neděje, je po všem,“ prohlásil Chris Noth.

Pro deník The Sun také dodal, že v plánech na natáčení trojky nebyla snaha jeho postavu odstranit. „Neměl umřít. V žádném případě nešlo o to, že by umřel, to je lež,“ řekl o panu Božském.

Producent a režisér Michael Patrick King a herečka Sarah Jessica Parkerová, alias Carrie Bradshawová, v posledních měsících živili naděje fanoušků na třetí filmové pokračování. Problémy prý kvůli penězům dělala Kim Cattrallová, která hrála Samanthu. Herečka tvrdila, že nechce mít s filmem už nic společného. Podle některých médií se Cattrallové nelíbil ani návrh scénáře. Její postava se měla zaplést s Bradym, čtrnáctiletým synem její kamarádky Mirandy. Brady měl Samanthě poslat fotku přirození.

Když Kim Cattrallová prohlásila, že nechce natáčet, rozhořela se přes média výměna vzkazů s Parkerovou o tom, jestli byly herečky kamarádky. Zatímco představitelky Carrie, Mirandy a Charlotte se přátelily i mimo plac, Kim alias Samantha je tak nikdy nebrala.

Stejně to měl i Chris Noth, který se s nikým z hereckých kolegů ze seriálu a pozdějších dvou filmů nestýká. „Chci říct, ne, tohle se děje ve spoustě filmů a projektů. Velmi se sblížíte se všemi po určitý omezený čas, ale pak už se prostě nikdy nevidíte,“ řekl herec, jenž se prý se Sarah Jessikou Parkerovou, Kristin Davisovou, Cynthií Nixonovou a Kim Cattrallovou neviděl od roku 2010, kdy skončili natáčení druhého filmu Sex ve městě.