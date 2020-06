Po delší době jste se nedávno objevila na obrazovce, a to jako Diana Rytířová v seriálu Ulice. Jak jste se k roli dostala?

Přišla mi nabídka, o které jsem si v první chvíli pomyslela, že se asi spletli. (směje se) Ale pak jsem si řekla, proč ne?! Matku dospělé dcery jsem ještě nehrála, to by mohla být docela zábava!