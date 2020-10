Arnold Schwarzenegger podstoupil další operaci srdce. Je mi skvěle, vzkázal

„Díky celému týmu Clevelandské kliniky. Po předloňské výměně plicní (pulmonální) chlopně mám nyní také novou aortální chlopeň,“ napsal Arnold Schwarzenegger.



„Cítím se fantasticky a už jsem se byl dokonce projít v ulicích Clevelandu a obdivoval krásné sochy. Děkuji každému doktorovi a sestřičce, kteří o mě pečovali,“ dodal herec k několika fotografiím z nemocnice a z procházky.

Před dvěma lety se Schwarzenegger podrobil v losangeleské nemocnici Cedars-Sinai výměně srdeční chlopně pomocí katetru.

Už v roce 1997 podstoupila někdejší hvězda akčních filmů v Mexiku výměnu aortální chlopně. Lékaři to sice nepovažovali za nezbytně nutné, ale Schwarzenegger se pro operaci rozhodl, dokud je ještě mladý a s ohledem na to, že později by byl zákrok stejně nutný.

O zákroku promluvil mimo jiné v roce 2001, když měl po nehodě na motocyklu zlomených šest žeber. „Hrozně to bolelo, mnohem víc než operace srdce. Zlomené žebro je to nejhorší,“ prohlásil tenkrát hollywoodský herec s rakouskými kořeny.