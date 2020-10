VIP matky se hroutí, že nemůžou kvůli lockdownu na řasy, říká Hanychová

„Asi jsme tak nějak všichni tušili, že to nastane. Ano, je to strašné, ale je to potřeba. A dodržujme pravidla, prosím. Není potřeba si dělat zásoby, či chodit pro jeden rohlík,“ napsala Agáta Hanychová ve středu večer na svůj instagramový profil.

„Zkusme začít používat zdravý rozum. Čím dřív, tím lépe a snad to vše brzy skončí. A hroucení se některých VIP matek tady na Instagramu, nejspíš kvůli tomu, že nemůžou jít na řasy... Bože,“ pokračuje moderátorka s tím, že ti, které koronavirus ještě nepostihl, mohou být rádi, že budou teď doma v klidu a společně.

„A ti, kteří to zrovna překonávají, těm ať je co nejdříve lépe. Všem, kteří mají dvanáctihodinové služby, děkujeme. Noste roušku, když někam musíte. Ale snažme se být doma. Je to těžké, ale alespoň máme každý čas se zamyslet. A to není nikdy špatné,“ dodala Hanychová s hashtagem „drzmespolu“.

Aktivní případy pacientů s covid-19 1700 České Budějovice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2193 1119,4 Případů 21. 10. 259 Potvrzené případy 3555 1814,7 Vyléčených 1342 685,0 Mrtvých 20 10,2 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 410 666,1 Případů 21. 10. 36 Potvrzené případy 731 1187,5 Vyléčených 316 513,4 Mrtvých 5 8,1 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 748 824,8 Případů 21. 10. 94 Potvrzené případy 1060 1168,8 Vyléčených 299 329,7 Mrtvých 13 14,3 Písek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 803 1121,7 Případů 21. 10. 96 Potvrzené případy 1261 1761,5 Vyléčených 450 628,6 Mrtvých 8 11,2 Prachatice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 421 825,8 Případů 21. 10. 26 Potvrzené případy 721 1414,3 Vyléčených 290 568,9 Mrtvých 10 19,6 Strakonice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 661 934,0 Případů 21. 10. 26 Potvrzené případy 991 1400,3 Vyléčených 324 457,8 Mrtvých 6 8,5 Tábor absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1100 1072,2 Případů 21. 10. 79 Potvrzené případy 1897 1849,0 Vyléčených 782 762,2 Mrtvých 15 14,6 Brno-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 4256 1116,0 Případů 21. 10. 470 Potvrzené případy 7273 1907,2 Vyléčených 2976 780,4 Mrtvých 41 10,8 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2018 898,3 Případů 21. 10. 233 Potvrzené případy 3385 1506,8 Vyléčených 1339 596,1 Mrtvých 28 12,5 Blansko absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1087 996,0 Případů 21. 10. 98 Potvrzené případy 1757 1609,9 Vyléčených 653 598,3 Mrtvých 17 15,6 Břeclav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 723 621,7 Případů 21. 10. 83 Potvrzené případy 1227 1055,1 Vyléčených 485 417,1 Mrtvých 19 16,3 Hodonín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2010 1305,7 Případů 21. 10. 252 Potvrzené případy 3329 2162,5 Vyléčených 1287 836,0 Mrtvých 32 20,8 Vyškov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 711 770,5 Případů 21. 10. 100 Potvrzené případy 1142 1237,5 Vyléčených 423 458,4 Mrtvých 8 8,7 Znojmo absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 737 644,5 Případů 21. 10. 75 Potvrzené případy 1257 1099,2 Vyléčených 503 439,9 Mrtvých 17 14,9 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 752 654,9 Případů 21. 10. 19 Potvrzené případy 1388 1208,9 Vyléčených 619 539,1 Mrtvých 17 14,8 Sokolov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 660 748,2 Případů 21. 10. 32 Potvrzené případy 998 1131,4 Vyléčených 325 368,4 Mrtvých 13 14,7 Cheb absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 429 468,2 Případů 21. 10. 35 Potvrzené případy 1381 1507,1 Vyléčených 889 970,2 Mrtvých 63 68,8 Jihlava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1235 1086,9 Případů 21. 10. 109 Potvrzené případy 2052 1805,9 Vyléčených 801 704,9 Mrtvých 16 14,1 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 774 815,5 Případů 21. 10. 124 Potvrzené případy 1464 1542,4 Vyléčených 680 716,4 Mrtvých 10 10,5 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 762 1053,9 Případů 21. 10. 128 Potvrzené případy 1415 1957,1 Vyléčených 635 878,3 Mrtvých 18 24,9 Třebíč absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1049 946,7 Případů 21. 10. 90 Potvrzené případy 1914 1727,3 Vyléčených 841 759,0 Mrtvých 24 21,7 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1608 1360,9 Případů 21. 10. 174 Potvrzené případy 2464 2085,3 Vyléčených 845 715,1 Mrtvých 11 9,3 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2294 1396,4 Případů 21. 10. 460 Potvrzené případy 3096 1884,6 Vyléčených 788 479,7 Mrtvých 14 8,5 Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 548 684,6 Případů 21. 10. 51 Potvrzené případy 902 1126,9 Vyléčených 347 433,5 Mrtvých 7 8,7 Náchod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1499 1363,2 Případů 21. 10. 211 Potvrzené případy 2550 2319,1 Vyléčených 1033 939,4 Mrtvých 18 16,4 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 712 896,9 Případů 21. 10. 108 Potvrzené případy 1013 1276,1 Vyléčených 299 376,7 Mrtvých 2 2,5 Trutnov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1232 1044,3 Případů 21. 10. 158 Potvrzené případy 1771 1501,1 Vyléčených 530 449,2 Mrtvých 9 7,6 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 725 701,8 Případů 21. 10. 80 Potvrzené případy 1027 994,2 Vyléčených 302 292,4 Mrtvých 0 0,0 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 949 1046,7 Případů 21. 10. 69 Potvrzené případy 1521 1677,6 Vyléčených 562 619,9 Mrtvých 10 11,0 Liberec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2295 1306,8 Případů 21. 10. 193 Potvrzené případy 4134 2353,9 Vyléčených 1826 1039,7 Mrtvých 13 7,4 Semily absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 804 1085,1 Případů 21. 10. 64 Potvrzené případy 1260 1700,5 Vyléčených 451 608,7 Mrtvých 5 6,7 Bruntál absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 665 726,0 Případů 21. 10. 84 Potvrzené případy 1080 1179,1 Vyléčených 404 441,1 Mrtvých 11 12,0 Opava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2141 1214,8 Případů 21. 10. 222 Potvrzené případy 3284 1863,4 Vyléčených 1122 636,6 Mrtvých 21 11,9 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1326 874,8 Případů 21. 10. 205 Potvrzené případy 2108 1390,7 Vyléčených 770 508,0 Mrtvých 12 7,9 Ostrava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2923 913,0 Případů 21. 10. 303 Potvrzené případy 5549 1733,3 Vyléčených 2556 798,4 Mrtvých 70 21,9 Karviná absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1521 617,5 Případů 21. 10. 191 Potvrzené případy 4719 1915,8 Vyléčených 3173 1288,1 Mrtvých 25 10,1 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2084 970,8 Případů 21. 10. 325 Potvrzené případy 4138 1927,7 Vyléčených 2025 943,4 Mrtvých 29 13,5 Olomouc absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3038 1290,2 Případů 21. 10. 421 Potvrzené případy 5582 2370,6 Vyléčených 2502 1062,5 Mrtvých 42 17,8 Prostějov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1644 1513,2 Případů 21. 10. 246 Potvrzené případy 2327 2141,8 Vyléčených 681 626,8 Mrtvých 2 1,8 Přerov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1452 1121,1 Případů 21. 10. 231 Potvrzené případy 2140 1652,4 Vyléčených 676 522,0 Mrtvých 12 9,3 Šumperk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1253 1040,6 Případů 21. 10. 164 Potvrzené případy 1953 1621,9 Vyléčených 686 569,7 Mrtvých 14 11,6 Jeseník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 326 858,6 Případů 21. 10. 69 Potvrzené případy 519 1366,9 Vyléčených 188 495,2 Mrtvých 5 13,2 Pardubice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1436 818,5 Případů 21. 10. 219 Potvrzené případy 2661 1516,7 Vyléčených 1204 686,3 Mrtvých 21 12,0 Chrudim absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 939 897,6 Případů 21. 10. 90 Potvrzené případy 1675 1601,1 Vyléčených 718 686,3 Mrtvých 18 17,2 Svitavy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1068 1023,6 Případů 21. 10. 208 Potvrzené případy 1812 1736,7 Vyléčených 729 698,7 Mrtvých 15 14,4 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1517 1097,1 Případů 21. 10. 213 Potvrzené případy 2253 1629,4 Vyléčených 728 526,5 Mrtvých 8 5,8 Tachov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 460 846,6 Případů 21. 10. 52 Potvrzené případy 635 1168,7 Vyléčených 167 307,3 Mrtvých 8 14,7 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1263 1579,2 Případů 21. 10. 122 Potvrzené případy 1921 2401,9 Vyléčených 651 814,0 Mrtvých 7 8,8 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2873 1478,8 Případů 21. 10. 342 Potvrzené případy 4678 2407,9 Vyléčených 1783 917,7 Mrtvých 22 11,3 Rokycany absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 492 997,0 Případů 21. 10. 29 Potvrzené případy 805 1631,2 Vyléčených 313 634,3 Mrtvých 0 0,0 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 885 1394,0 Případů 21. 10. 141 Potvrzené případy 1384 2179,9 Vyléčených 483 760,8 Mrtvých 16 25,2 Domažlice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 595 958,7 Případů 21. 10. 84 Potvrzené případy 1141 1838,5 Vyléčených 536 863,7 Mrtvých 10 16,1 Klatovy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 872 1009,2 Případů 21. 10. 71 Potvrzené případy 1369 1584,4 Vyléčených 491 568,3 Mrtvých 6 6,9 Praha absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 17438 1316,8 Případů 21. 10. 1505 Potvrzené případy 32988 2491,0 Vyléčených 15292 1154,7 Mrtvých 258 19,5 Rakovník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 527 948,5 Případů 21. 10. 104 Potvrzené případy 853 1535,2 Vyléčených 318 572,3 Mrtvých 8 14,4 Kladno absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1412 848,1 Případů 21. 10. 165 Potvrzené případy 2969 1783,4 Vyléčených 1545 928,0 Mrtvých 12 7,2 Mělník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1220 1116,2 Případů 21. 10. 101 Potvrzené případy 1989 1819,7 Vyléčených 761 696,2 Mrtvých 8 7,3 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1300 997,2 Případů 21. 10. 161 Potvrzené případy 2310 1771,9 Vyléčených 985 755,6 Mrtvých 25 19,2 Nymburk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1112 1102,2 Případů 21. 10. 112 Potvrzené případy 1909 1892,2 Vyléčených 771 764,2 Mrtvých 26 25,8 Kolín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1115 1086,5 Případů 21. 10. 88 Potvrzené případy 2203 2146,7 Vyléčených 1065 1037,8 Mrtvých 23 22,4 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 577 760,9 Případů 21. 10. 61 Potvrzené případy 1066 1405,8 Vyléčených 472 622,5 Mrtvých 17 22,4 Benešov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1262 1269,4 Případů 21. 10. 159 Potvrzené případy 2331 2344,7 Vyléčených 1051 1057,2 Mrtvých 18 18,1 Příbram absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1538 1336,2 Případů 21. 10. 151 Potvrzené případy 2687 2334,4 Vyléčených 1140 990,4 Mrtvých 9 7,8 Beroun absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 964 1014,1 Případů 21. 10. 146 Potvrzené případy 1800 1893,6 Vyléčených 830 873,2 Mrtvých 6 6,3 Praha-západ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1685 1128,3 Případů 21. 10. 168 Potvrzené případy 3053 2044,4 Vyléčených 1352 905,3 Mrtvých 16 10,7 Praha-východ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1933 1043,9 Případů 21. 10. 238 Potvrzené případy 3582 1934,4 Vyléčených 1632 881,3 Mrtvých 17 9,2 Děčín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 818 631,5 Případů 21. 10. 129 Potvrzené případy 1469 1134,0 Vyléčených 630 486,3 Mrtvých 21 16,2 Chomutov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1270 1016,4 Případů 21. 10. 196 Potvrzené případy 1779 1423,8 Vyléčených 496 397,0 Mrtvých 13 10,4 Most absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 563 504,0 Případů 21. 10. 98 Potvrzené případy 953 853,1 Vyléčených 383 342,9 Mrtvých 7 6,3 Litoměřice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1423 1189,1 Případů 21. 10. 133 Potvrzené případy 2402 2007,2 Vyléčených 950 793,9 Mrtvých 29 24,2 Louny absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 759 875,5 Případů 21. 10. 124 Potvrzené případy 1056 1218,1 Vyléčených 286 329,9 Mrtvých 11 12,7 Teplice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 830 643,1 Případů 21. 10. 133 Potvrzené případy 1375 1065,3 Vyléčených 536 415,3 Mrtvých 9 7,0 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1129 946,1 Případů 21. 10. 136 Potvrzené případy 1938 1624,0 Vyléčených 799 669,5 Mrtvých 10 8,4 Kroměříž absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1476 1401,1 Případů 21. 10. 201 Potvrzené případy 2355 2235,6 Vyléčených 870 825,9 Mrtvých 9 8,5 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2348 1650,9 Případů 21. 10. 266 Potvrzené případy 4370 3072,6 Vyléčených 1982 1393,6 Mrtvých 40 28,1 Vsetín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1754 1223,7 Případů 21. 10. 320 Potvrzené případy 2242 1564,2 Vyléčených 480 334,9 Mrtvých 8 5,6 Zlín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3047 1589,9 Případů 21. 10. 304 Potvrzené případy 4506 2351,1 Vyléčených 1439 750,8 Mrtvých 20 10,4

Zdroj: Otevřená data ÚZIS.

Poznámka:z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( Mapa je obarvena podle počtu aktivních případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu ) jsme pro obarvování začali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po půlnoci.