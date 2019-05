Kila nabraná v těhotenství jsem shazovala rok, říká supermodelka

„Během těhotenství jsem hodně přibrala. Nelituji toho. Ale pokud mám být opravdu upřímná, dostat se po porodu do formy mi trvalo něco přes rok. Až pak jsem se zase cítila před kamerami sebevědomě. Musela jsem se zaměřit na to, co jím a téměř denně jsem cvičila, ať už doma, nebo v posilovně,“ říká modelka v rozhovoru pro anglické vydání magazínu Harper´s Bazaar.



Syn Jack Oscar, kterého má modelka se snoubencem, hercem Jasonem Stathamem, se modelce narodil v červnu 2017.

„Od svých šestnácti let jsem každý den pracovala. Opravdu vše jsem obětovala své kariéře. Po porodu syna jsem se stala mnohem sebevědomějším a silnějším člověkem. Fyzicky i psychicky. Tento prožitek zcela změní váš pohled na celý život. Díky tomu, že jsem se stala matkou, se teď cítím mnohem více propojená se všemi ostatními ženami,“ dodává modelka známá jako andílek z přehlídek spodního prádla značky Victoria´s Secret.

Rosie Huntington-Whiteleyová se začátkem tohoto roku svěřila také s tím, že i po třicítce ji trápí akné. Rozhodla se proto pro řešení příčiny a přestala jíst mléčné výrobky a vajíčka, které podle ní vyvolávají podráždění pleti v obličeji.

„Mám mastnou pleť. I když používám správné kosmetické přípravky vhodné pro můj typ pleti, jako jediné mi pomohlo, když jsem z jídelníčku zcela vyřadila určité potraviny. Nejím proto už nějaký čas vajíčka a mléčné výrobky, což mě mrzí, protože je mám dost ráda. Není však nic lepšího než mít čistou pleť,“ svěřila se Rosie fanouškům na YouTube.

Rosie Huntington-Whiteleyová se s o devatenáct let starším hercem Jasonem Stathamem dala dohromady v roce 2009. První rande strávil herec s modelkou na kalifornském hudebním festivalu Coachella, v lednu 2016 se zasnoubili. Statham je známý ze snímků jako Rychle a zběsile, Kurýr nebo Cellular. Huntington-Whiteleyová si zahrála například ve snímcích Transformers a Šílený Max: Zběsilá cesta.