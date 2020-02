Před třemi tisíci lety jsem byla stará léčitelka v pralese, tvrdí Houdová

„Před měsícem, během šamanské ceremonie, jsem se propojila se sebou, sedmdesátiletou medicine ženou z amazonského pralesa, kde jsem žila před třemi tisíci lety. Šly jsme spolu ve stejném čase a prostoru a já se s ní můžu spojit téměř kdykoli a zeptat se na cokoli. A díky ní se můžu propojit i s předky mých blízkých. Na co byste se zeptali vašich předků?“ napsala na Instagramu bývalá modelka a dodala, že své minulé životy nebo jejich části si pamatuje už dlouho. „Tato zkušenost mi však vzala dech, propojit se až takto do hloubky.“

Helena Houdová před rokem prozradila, že po šesti letech léčby své sexuality v sobě objevila posvátnou sexuální kněžku a stala se certifikovanou koučkou pro posvátnou sexualitu, lásku a vztahy, aby mohla své zkušenosti předávat dál.

Královna krásy z roku 1999 pochází z Plzně. Na zdejší Západočeské univerzitě vystudovala sociální a kulturní antropologii a měla vždy velmi silné sociální cítění.

Po vítězství v soutěži Miss ČR prorazila v zahraničí, pracovala pro světové značky, jako je Chanel, Hermés nebo Dior, fotila do prestižních magazínových titulů Vogue, Marie Claire nebo Elle.

Modelka se za filmového producenta Omara Amanata vdala v roce 2008 a má s ním tři děti, syny Dariena (12) a Daveeda (9) a dceru Deiu (7). Po rozvodu cestuje s dětmi po světě a sama je vzdělává. Delší dobu žijí na Bali, tam její děti místo školy chodí do skupiny domácího vzdělávání.

„Je to něco jako škola, ale úplně volná – dělají tam, co je zrovna baví, co právě chtějí objevovat. A já mám díky tomu prostor sama pro sebe, abych dělala věci, které momentálně potřebuji nutně dělat. Věnuji se posvátné sexualitě,“ řekla Houdová magazínu Rodina DNES s tím, že žádné vysvědčení děti mít nebudou.

„Nejdeme po žádných certifikátech, po zkouškách ani po testech. Děti se věnují do hloubky tomu, co je baví a stanou se v tom v podstatě experty. Bez razítka. Když se děti rozhodnou, že maturitu budou chtít, udělají si ji. Když budou mít zájem dostat se na medicínu, pohovor s rektorem to ve většině států dětem vzdělávaným v domácím prostředí nebo unschoolerům umožňuje.“