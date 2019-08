Mateřské mléko jsem dětem kapala do očí i nosu, svěřila se Bündchenová

„Jedny z nejvzácnějších momentů, které jsem kdy sdílela se svými dvěma dětmi, jsou z období kojení. Ten pohled, kterého se vám v tu chvíli od dítěte dostane, ten pocit vzájemného propojení. To vše je něco, co jsem do té chvíle nikdy nezažila,“ napsala Gisele Bündchenová k fotografii na Instagramu, na níž kojí svou dceru Vivian Lake.



„V počátcích to může být náročné a může to i bolet. Bez ohledu na to, jak velká výzva to je, nevyměnila bych tuto zkušenost za nic na světě. Jsem moc vděčná za to, že jsem své děti mohla touto cestou krmit a vyživovat,“ dodala topmodelka. S manželem, profesionálním hráčem amerického fotbalu Tomem Bradym (42) má Bündchenová dvě děti, šestiletou dceru Vivian Lake a devítiletého syna Benjamina Reina.

„Moje děti nebyly nikdy během kojení nemocné. Podle mnoha imunologů je kojení nejpřirozenější výživou savců v prvních měsících či letech života. A protože je člověk také savcem, týká se to i jeho,“ řekla topmodelka loni v říjnu v rozhovoru pro magazín PEOPLE.

„Když měly děti zarudlé oči, kápla jsem jim do nich kapku mateřského mléka. Před cestou letadlem jsem jim nakapala pár kapek do nosu, abych je ochránila před bakteriemi ze vzduchu v letadle. Když jsem přestávala kojit, nechala jsem si na radu pediatra několik lahviček s mateřským mlékem zmrazit pro pozdější využití. Je to lék na všechno,“ svěřila se Bündchenová.