Rozhodla jsem se odejít z obrazovek dřív. Pro dobro miminka, říká Lašková

„Kope ještě víc, než kdy kopal Ben, a nenechá mě skoro spát, ale jsem za to vlastně vděčná, alespoň vím, že tam je. Tohle těhotenství mi tak strašně utíká, skoro bych řekla, že si to nestíhám pořádně užívat (co teprve fotit). Ani jsem se nenadála a za dva měsíce budu dvojnásobná máma,“ začala bývalá královna krásy svůj příspěvek na sociálních sítích.

Prozradila, že jí bylo zle jen pár měsíců a až na nevolnosti v autě, občasné migrény a nekonečné únavy si nemůže na nic stěžovat, naopak. Lítá kolem svých kluků a do práce a jen to rostoucí břicho jí připomíná, že přibude další člen rodiny.

„Nicméně ranní vysílání mi v těhotenství dává poměrně zabrat, tedy v kombinaci s dvouleťákem, a tak jsem se nakonec pro dobro miminka rozhodla odejít z obrazovek dřív, tento týden se tak na vás těším naposledy. Ještě se ale neloučím. Chtěla jsem tu jen chvilku věnovat miminku č. 2, na které se začínáme strašně moc těšit. Jak asi bude vypadat, láska naše malá,“ dodala na Instagramu k fotce s bříškem.

Bývalá královna krásy z roku 2013 Gabriela Lašková, která je jednou z tváří stanice CNN Prima News, chtěla původně odejít na mateřskou pár týdnů před porodem, stejně jako tomu bylo v případě syna Benedikta. Ten se narodil v dubnu 2018. Místo Laškové tenkrát začala moderovat zprávy s Romanem Šebrlem Eva Perkausová. Lašková se vrátila do práce po půl roce a jejím novým parťákem se stal Matěj Misař.