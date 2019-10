Baví mě argumentovat, budu právnička, říká Česká Miss Bára Hodačová

Jak jste si užívala předvádění plavek?

Po dlouhé době jsme s ostatními finalistkami České Miss měly společnou akci, dlouho jsme se neviděly, takže to bylo super. Užila jsem si to. Byla to spíše taková rychlovka.

Vnímáte vůbec jako modelka rozdíl mezi předváděním plavek a šatů?

Určitě ano. Zvláště při zkoušení v šatně člověk občas pozoruje, zda tam není někdo, kdo tam nemá být. Chvíle před tím, než člověk vstoupí na molo, jsou nejhorší. Když tam však naběhnete, adrenalin zafunguje a člověk si to v tu chvíli ani neuvědomuje a nepřipouští.

Jak vzpomínáte na účast v soutěži Česká Miss?

Moc dobře a v podstatě jen pozitivně. S ostatními dívkami se snažíme vymyslet nějaké aktivity a plány, abychom společně trávily více času.

Vnímala jste soutěž krásy už jako malá holka?

Ano, s maminkou jsme se na soutěž Miss pravidelně dívaly. Vždy mě to inspirovalo. Maminka mě později v této soutěži také hodně podporovala.

Po kom z rodičů jste krásná?

Po mamince i po tatínkovi, přičinili se oba.

Změnila vám účast v soutěži a vaše vítězství život také v negativním slova smyslu?

Zatím ne. Jen jsem na čas pozastavila své studium. To lze však kdykoliv dokončit. Studuji práva na Karlově Univerzitě a v lednu mám státnice. Práci v modelingu beru jako dočasný stav, než se začnu věnovat své budoucí kariéře a založím rodinu. Snažím se proto si to nyní co nejvíce užít.

Jakou máte představu o své budoucí kariéře?

Chtěla bych se věnovat advokacii a trestnímu právu. To mi připadá nejzajímavější. Proto jsem šla studovat práva. Baví mě argumentovat.