Izraelská modelka Bar Refaeli lhala o daních, matka jde do vězení

Bar Refaeli je v Izraeli známou osobností, je vidět v televizi a loni uváděla v Tel Avivu písňovou soutěž Eurovize.



Problémy s justicí má kvůli lživému údaji o místě svého pobytu kolem roku 2010. Účastnila se tehdy modelingových akcí ve světě, objevila se na titulní stránce časopisu Sports Illustrated věnovanému plavkám a měla vztah s hercem Leonardem DiCapriem.

V Izraeli se o daňové povinnosti rozhoduje podle toho, zda dotyčný strávil většinu roku v Izraeli. Refaeli tehdy tvrdila, že pobývala hlavně v cizině, takže v Izraeli několik let daň neplatila.

Prokuratura ji ale obvinila, že poskytla nesprávné informace. Soud tvrdí, že její vztah s DiCapriem se nedá označit za „rodinný“, takže nemůže jako místo pobytu uvádět jeho rezidenci v USA, a vyhnout se tak daňové povinnosti.

Její právníci k soudní dohodě sdělili, že je to doklad toho, že se Refaeli platbě daně nevyhýbala záměrně. „V době, o niž jde, byla Bar o něco starší než 20 let a pracovala jako mezinárodní modelka, nebyla zapojená do finančních záležitostí. Dnes na sebe bere odpovědnost za napáchané chyby,“ uvedli právníci v prohlášení.

Její agentkou byla v té době modelčina matka Cipi, kterou soud uznal vinnou z neoznámení příjmů, daňového úniku a napomáhání k témuž někomu jinému.