Líbí se mi, že máma nelže, je upřímná a hezká, říká dcera Verešové

„Že je máma slavná, vím asi od čtyř. Když jsem pak byla trochu starší, chodila jsem s ní na přehlídky a dívala se. Jednou mě vzala do zákulisí, ale jinak jsem vždycky seděla v hledišti. Byla jsem kvůli mámě nervózní, ale ona se na mě podívala, a když šla po molu, tak na mě mrkla. To jsem měla radost a uklidnila se,“ řekla pro čtvrteční Magazín DNES Vanessa Volopichová.

Snowboardingu se věnuje od sedmi let, teď s ním začal i mladší bratr Dan. Otec Daniel Volopich děti podporuje a pomáhá se servisem, oporu mají i v mamince. I když Vanessa momentálně žije hlavně sportem, svět modelingu jí není cizí.

„Když jsem byla menší, tak jsem si na ni v pokoji tajně hrála. Taky mě napadlo, že by mě to docela bavilo. Teď už asi ne. Ale kdybych za mámou přišla, že to chci dělat, určitě by řekla, ať to zkusím, a podpořila by mě,“ míní a prozradila, čím maminku dokáže rozzlobit a naopak potěšit.

„Zlobí se, když neposlechnu nebo se mi něco nechce dělat. Ale vždycky se to zase spraví. Radost jí udělám, když mám dobré známky nebo přijdu a dám jí pusu, to ji potěší. Líbí se mi na ní, že nelže, je upřímná, obětavá a má nás ráda. A že je hezká.“

Andrea Verešová je taky náruživou lyžařkou, ale na snowboardu to nezkoušela. Prý se trošku bojí. Když ale vidí, jak to jde dětem, možná se nechá přesvědčit. Modelka také prozradila, že čím je dcera starší, začíná se více zajímat o módu.

„Zatím neřešila, co si vezme na sebe, až letos si toho začala víc všímat. Dokonce si už zkouší i moje kousky a ptá se, jestli bych jí něco nekoupila. Jenom nechceme, aby děti braly všechno jako samozřejmost. Není to snadné, když se to odevšad valí a jejich vrstevníci mají dobré oblečení i techniku a porovnávají se. Snažím se vysvětlovat, že si všechno musíme zasloužit,“ dodala Andrea Verešová.