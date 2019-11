Falešný stopař ujel řidiči s autem. Policie ho zastavila zátarasy

Odcizeným autem se policisté začali zabývat ve středu, v sobotu pak k případu uveřejnili podrobnosti včetně fotek.

Auto ukradl 31letý muž v Hořovicích. Na parkovišti tamější nemocnice poprosil řidiče červené škodovky, zda by jej svezl k místnímu vlakovému nádraží. Řidič vozidla chtěl vykonat dobrý skutek a slíbil mu, že jej odveze. Jenže když řidič u výjezdu z areálu vystoupil, aby zaplatil parkovné, „stopař“ jeho nepřítomnosti využil, přeskočil z místa spolujezdce na místo řidiče, prorazil závoru u výjezdu z parkoviště a ujížděl pryč.

Jak se později ukázalo, z Hořovic si to zloděj namířil do Prahy, kde se rozhodl dotankovat. A to byla chyba.

„Hlídka pražské policie projížděla ulicí Strakonická a povšimla si právě přijíždějícího vozidla na benzínovou čerpací stanici, které odpovídalo popisu odcizeného vozidla. Řidič ještě seděl v nastartovaném autě, když policisté služebním vozidlem vytvořili zátaras, aby jim nemohl ujet,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Drábková.

Když to zloděj uviděl, v ukradeném autě se zamkl. „Odmítal spolupracovat z důvodu, že se policistů bojí. Ani po opětovných výzvách se neumoudřil, a tak museli policisté skrz pootevřené okno u řidiče vozidlo otevřít. Muž se nehodlal vzdát ani pak, pevně se držel volantu a vzpíral se. Policisté museli tento aktivní odpor překonat, použít donucovací prostředky a muže z vozidla vytáhnout,“ dodala Drábková.

Kromě toho, že se potvrdilo podezření, že auto je kradené, u zloděje policisté našli také jeden gram krystalické látky. Podle 31letého pachatele šlo o pervitin. A drogy neměl pachatel jen u sebe, kolovaly mu také v těle. „Policisté u muže provedli test na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle s pozitivním výsledkem,“ sdělila mluvčí pražských policistů.



Policisté také při prověřování zloděje zjistili, že muž má platnou blokaci řidičského oprávnění a oplétačky s policií nemá poprvé.

Zloděj proto skončil na služebně a policisté mu sdělili, že je podezřelý ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až dva roky.