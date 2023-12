Uniformy vystřídají taláry. Z bývalých benešovských kasáren bude Justiční dům

„Přemístíme do něj okresní soud, okresní státní zastupitelství a Probační a mediační službu. Ty tím získají odpovídající zázemí a dojde k zefektivnění jejich činnosti,“ informoval náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel.

Benešovský okresní soud má zhruba 65 zaměstnanců, státní zastupitelství dalších čtrnáct a pro probační a mediační službu pracuje pět lidí. Sestěhováním těchto institucí na jedno místo se ušetří náklady a zjednoduší se jejich spolupráce.

Bývalá Pražská kasárna v Benešově Hlavní budova Pražských kasáren v Dukelské ulici sloužila až do roku 2016 jako vojenská ubytovna. Pak ji převzalo Generální ředitelství cel s tím, že sem přemístí celní správu. Od svého záměru však ustoupilo. Objekt připadl Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Od roku 2018 nebyl využívaný. Loni v prosinci ho přebralo ministerstvo spravedlnosti. Od letošního září zde buduje Justiční dům. Fungovat začne v roce 2025.

Do dvou let

Čtyřpatrovou budovu bývalých Pražských kasáren v Dukelské ulici, která byla naposledy využívaná před pěti lety a do roku 2016 sloužila jako vojenská ubytovna, převzalo ministerstvo spravedlnosti minulý rok. Hlavní stavební práce odstartovaly v září. „Rekonstrukce potrvá 18 měsíců a vyjde na 163 milionů korun,“ doplnil Radomír Daňhel.

V Justičním domě vznikne 58 kanceláří, osm jednacích síní a také náležitě velká spisovna. Okresnímu soudu nyní chybí dostatečně velké prostory pro uskladnění spisů a musí si je pronajímat a platit za ně. To po dokončení Justičního domu odpadne. Klesnou i náklady na vytápění, justiční stráž a dojíždění.

Justiční dům má začít fungovat v průběhu roku 2025. Po přestěhování nabídne ministerstvo spravedlnosti nynější budovu okresního soudu jiným státním institucím.

Zásadní přeměna čeká i hlavní budovu bývalých Táborských kasáren. Benešovská radnice je chce nechat přestavět na základní školu. Pokud by to nebylo technicky možné, dá takzvaný bigopalác zbourat a školu postaví na jeho místě. „Podle předběžného posudku je staticky v pořádku. Aktuálně řešíme posouzení vhodnosti stávající budovy pro potřeby školy a také ekonomické posouzení,“ sdělil místostarosta Roman Tichovský (ODS).

Benešovští radní by uvítali, kdyby se hlavní budova bývalých Táborských kasáren bourat nemusela. „Památkově chráněná není, ale patří ke koloritu Benešova,“ konstatoval starosta Jaroslav Hlavnička (Volba pro Benešov).

Areál Táborských kasáren převzalo město v roce 2007. Bývalé vedení zde chtělo zábavní centrum, aby přilákalo turisty. Současní radní to odmítají. Zelenou má nová obytná čtvrť.

Budoucí základní škola by měla být svazková. Na jejím vzniku i provozování by se tedy kromě Benešova měly podílet i okolní obce, které mají uzavřenou dohodu o spádovosti – posílají do benešovských základních škol své děti. „Momentálně to jsou Kozmice, Petroupim, Soběhrdy, Chrášťany, Mrač, Václavice, Čakov, Chlístov, Struhařov nebo Teplýšovice,“ uvedla mluvčí benešovské radnice Tereza Lípová.

Nynější čtyři základní školy už přestávají stačit. I přesto, že dvě z nich – na Karlově a v Dukelské ulici – letos vybudovaly další nové učebny. Nová svazková škola v Táborských kasárnách má mít 27 tříd, v každém ročníku tři, celkem pro asi 900 žáků.

Až deset roků

Radní Ondřej Pešek (Benešov pro život) odhaduje, že příprava projektu i samotná výstavba a následné zařízení svazkové školy zabere pět až deset roků. „Obcím v okolí Prahy novostavby základních škol dotuje stát, takže i tuto variantu budeme řešit. Samozřejmě ale počítáme i s účastí města a financovaní z příspěvků od investorů,“ říká Pešek.

V části pětadvacetihektarového areálu Táborských kasáren začala již dříve bytová výstavba, která se řídí regulačním plánem. Radnice nyní pracuje na změně územního plánu, který je základní podmínkou pro další rozvoj bývalých kasáren. Kromě bytových a rodinných domů a školy má vzniknout i školka, sportoviště, obchody a další občanská vybavenost