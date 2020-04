Vzpruha pro podnikatele. Praha odpustí nájmy za předzahrádky

V hlavním městě je celkem asi 550 tisíc podnikatelských subjektů, z toho 350 tisíc tvoří fyzické osoby, tedy hlavně podnikatelé a malí živnostníci většinou s ročním obratem do milionu korun. Velká část z nich teď řeší existenční problémy vzhledem k opatřením, která v boji proti koronaviru zavedla vláda a která se mají začít uvolňovat v následujících týdnech a měsících.

Pražští zastupitelé se ve čtvrtek shodli na následujících opatřeních.

1 Předzahrádky zadarmo a odpuštění poplatků

Jednou ze zásadních forem pomoci, na níž se zastupitelé jednohlasně shodli a kterou předložili politici napříč stranami, je odpuštění nájemného a poplatků za předzahrádky. Restaurace a hospody budou mít od března až do konce roku předzahrádky v ulicích zadarmo.

Od 14. března až do konce roku jsou navíc předzahrádky osvobozeny od místního poplatku. „Provozovatelé hotelů a restaurací jsou mezi těmi nejpostiženějšími podnikateli. Chceme jim pomoci nikoliv přerozdělováním veřejných prostředků, ale odpuštěním nájmů,“ vysvětluje náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek.

Dalším živnostníkům pak město umožní zdarma nabízet své zboží před provozovnami, aniž by museli platit zábor prostranství. „Myšlenka je taková, aby každý podnikatel mohl nabízet své zboží venku na pultech. Umožníme tím rozproudit podnikání, až to vláda povolí,“ zdůvodňuje kroky města Vyhnánek a zdůrazňuje, že nepůjde o nekontrolovatelný proces.

Odpuštění nájemného za zahrádky se týká jen provozů, s nimiž není Praha ve sporu a které již předzahrádku povolenou mají. „Pokud si bude někdo chtít zažádat o novou předzahrádku, musí projít standardním procesem. Máme ale od odborů slíbeno, že u schvalovacích procesů zkrátí lhůty,“ dodává náměstek. Hotely budou zase osvobozeny od platby místních poplatků.

Pomoc podnikatelům ve formě odpuštění poplatků a nájmů se však výrazně projeví na rozpočtu Prahy 1, která jen na výběru poplatků za zábor veřejného prostoru počítala ve svém hospodaření s příjmy 72 milionů. „Spolu s tím, že jsme pozastavili valorizaci nájemného a odložili podnikatelům povinnost platit nájmy, budeme zhruba sto milionů ve ztrátě,“ uvádí starosta Prahy 1 Petr Hejma s tím, že městská část podnikatelům hodlá pomoci, ale bude potřebovat finanční podporu magistrátu.

2 Bezúročné půjčky pro podnikatele

Magistrát reaguje také na to, že pražští podnikatelé zatím nedosáhnou na bezúročné půjčky, které firmám a živnostníkům nabízí stát v programu COVID II. Město proto vytvořilo program Covid Praha, ve kterém bude k dispozici 600 milionů korun. Ty přesune z operačních programů Evropské unie, které byly určeny na inovace. Město bude za půjčky ručit až do výše 80 procent a až tři roky.

Program se vztahuje na malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 50 milionů eur (přibližně 1,3 miliardy korun). Podnikatelé si mohou půjčit až 15 milionů korun a žádat mohou od pondělí. Původně mělo do programu Covid Praha přispět i ministerstvo průmyslu a obchodu 400 miliony korun.

„I přes opakovaně deklarované sliby to však nesplnilo,“ říká primátor Zdeněk Hřib. Ministr Karel Havlíček to zdůvodnil tím, že se chystaný program COVID III otevřený i pražským firmám připravuje rychleji, než se předpokládalo. Programy by tak byly spuštěny souběžně.

3 Odklad i prominutí nájemného

Již dříve magistrát avizoval, že podnikatelům, kteří mají provozovny v prostorech v majetku hlavního města, odpustí prodlevy při placení nájmů i případné úroky z prodlení. Navíc radní pro oblast majetku Jan Chabr uvedl, že Praha pravděpodobně odpustí nájmy ve svých prostorách těm nájemcům, kteří museli v důsledku vládních opatření své provozovny uzavřít.

Město v současnosti podle Chabra eviduje 250 žádostí o prominutí nájemného. Radní také již dříve zrušili plánovanou valorizaci nájmů. K odkladu či odpuštění nájemného ve svých komerčních prostorech přistoupila také řada městských částí. Praha 6 například vyčlenila na odložení či odpuštění nájmů až 50 milionů korun.

4 Fond pro podnikatele

Zastupitelé se dohodli i na tom, že magistrátní ekonomická komise posoudí, zda má smysl založit speciální fond pro podporu podnikatelů a jak případně bude fungovat. S návrhem přišla opoziční ODS a po poradě předsedů zastupitelských klubů a úpravě některých detailů se k němu připojily všechny strany.

„V okamžiku, kdy nebudou opatření na úrovni vlády dostatečná, je potřeba, abychom byli připraveni taková opatření vhodně doplnit nebo rozšířit. A neměli bychom zůstávat jen u odpouštění nájemného, prodloužení splátek nebo odpuštění poplatků. Musíme uvažovat také o přímé podpoře pomocí dotací a grantů,“ říká zastupitel Zdeněk Zajíček, který návrh založení fondu představil.