Policie pátrá po dvojici z Prahy, v sobotu prošla neúspěšně desítky míst

11:16

Policie od soboty pátrá po mladé dvojici. Čtyřiadvacetiletou ženu naposledy viděli v pátek v jejím bytě v Praze – Stodůlkách, od té doby o sobě nedala vědět. Policie prošla desítky míst, kde by mohla být. Policisté se domnívají, že je ve společnosti s o deset let straším mužem. I on je nyní pohřešovaný. Policisté se obrací na veřejnost, zda dvojici neviděla.