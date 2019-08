Benzinku přepadl patnáctiletý lupič, čerpadlářku praštil majzlíkem

Benzinku v Libušině ulici mladík přepadl v úterý krátce před čtvrtou hodinou ranní.

„Předtím tím načerpal pohonné hmoty do plastové lahve. Když mu žena markovala účet za benzín, udeřil ji kovovým předmětem do hlavy. Poté, co upadla za pult, vytáhl nůž a pod pohrůžkou násilí z otevřené pokladny odcizil hotovost,“ popsala mluvčí středočeských policistů Michaela Nováková.

Peníze lupič vložil do igelitových tašek a přidal k nim ještě cigarety a lahev alkoholu. Poté utekl. Šestadvacetiletá pracovnice čerpací stanice poté přivolala policii.

Policisté s pomocí psovoda a podrobného popisu útočníka brzy našli. K činu se přiznal a policistům předal I železný majzlík a kobercový nůž, kterými na čerpadlářku zaútočil.

Kradl opakovaně

Mladík už na začátku srpna ukradl v kavárně peněženku. „Na pult ji odložila dvaadvacetiletá žena, která v ní měla kromě peněz a osobních dokladů i platební kartu, pomocí které se následně pokusil odcizit 10 tisíc korun. To se mu naštěstí díky zadání chybného PIN a následné blokaci nepovedlo,“ popsala Nováková.

Ve stejném týdnu se mladík spolu s dosud neznámým pachatelem vloupal do soukromého skladu, ze kterého se pokusili odcizit motorovou pilu, autobaterie a hliníkové desky. Při činu je však přistihl pracovník ochranky, který mladíka zadržel. Druhý pachatel z místa unikl.

Poté kradl ještě několikrát. V sobotu 10. srpna odcizil z dodávky klíče od prodejny smíšeného zboží, do které o čtyři dny později vnikl a ukradl cigarety.

Podobně v minulém týdnu v úterý ukradl klíčky od motocyklu. V noci se pak vrátil pro motorku, majitel ji však uklidil. Další den se mladík ve stejné městské části vloupal do garáže, ze které si odnesl nářadí.

Policie ho nyní obvinila z krádeže, vloupání a neoprávněné opatření platebního prostředku. Soud ho poslal do vazby. Mladíkovi hrozí až pět let za mřížemi.