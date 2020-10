Nádraží Vyšehrad dochází čas, střecha se začala propadat a dovnitř zatéká

Podle Jaroslava Němce prochází sececní budova řízenou destrukcí.

„Chybí velké části střešní krytiny, plechy opadávají a někde jsou prakticky oholené až na dřevěnou konstrukci. To ještě před létem nebylo. Jestli tam bude dál zatékat, nebo padat sníh, tak se bude nejen dál snižovat hodnota památky, ale i prodražovat její oprava,“ řekl iDNES.cz zastupitel Prahy 2 Jaroslav Němec (Piráti).

Poslední jednání mezi společností RailCity Vyšehrad, městskou částí a magistrátem proběhly podle Němce v březnu letošního roku, od té doby se ale vyjednávání o záchraně nádraží neposunulo.



„Jakékoli zaváhání může teď zavinit to, že bude památka ztracena. I když je nyní krize a zdraví je přednější, myslím, že má stále smysl o záchranu památek bojovat,“ dodal Němec.



Jaroslav Němec Další nové díry ve střeše, přímo nad nosnou konstrukcí... aneb řízená destrukce kulturní památky v přímém přenose... prosím všechny, foťte a sdílejte! Jestli tento boj prohrajem, tak Praha je v **** Prosím...

Kolabující památku by před zánikem mohla pomoci oprava, kterou by sice zafinancovala městská část, ale po dokončení by náklady musel zaplatit majitel objektu. Samosprávě to umožňuje zákon o památkové péči v případě, že majitel objektu nereaguje na výzvy.

Nyní budovu čeká místní šetření památkářů, kteří potom znovu vyzvou majitele k zjednání nápravy v případě zjištění pochybení.



„Pakliže nedojde ke zlepšení stavu, přistoupíme s městskou částí Prahy 2, která je ve věci místně i věcně příslušná, ke všem možným krokům, abychom budovu nádraží zachránili před zhroucením, to znamená provedení například základních statických prací i ze strany města,“ řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

Dodal, že město se pokoušelo jednat o odkupu památky, ale zatím bezúspěšně. Majitel podle něj požadoval buď příliš velkou cenu, nebo výměnou stavební pozemky, se kterými již však má magistrát jiné záměry. Podle dřívějších vyjádření požadoval vlastník za objekt 117 milionů korun, magistrát však na základě znaleckého posudku mohl nabídnout pouze 67 milionů. Společnost RailCity Vyšehrad se do médií dlouhodobě nevyjadřuje, nejsou na ni ani k dohledání žádné kontaktní osoby. Sídlo má v budově nádraží.

Město zvažuje vyvlastnění

Památkový zákon umožňuje také vyvlastnění, ovšem pouze za určitých poměrně přísných podmínek. Náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) ČTK sdělil, že pokud by nedošlo k dohodě, je magistrát připraven jít i touto cestou. Nejprve by se však podle zákona musel budovu pokusit koupit stát, takže město by k tomu muselo přesvědčit ministerstvo kultury nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Budeme postupovat podle zákona o památkové péči, kde první krok je pokus o vykoupení, a pokud se vykoupit nepodaří, zahájíme řízení o vyvlastnění,“ uvedl náměstek. Chabr k tomu dodal, že by šlo o první pokus o vyvlastnění na základě památkového zákona vůbec. „Mám obavu, aby se neprotáhl do horizontu let, čímž se logicky stav objektu ještě zhorší, než padne finální rozhodnutí. A vzhledem ke stavu budovy je třeba jednat ihned,“ řekl.

V případě získání objektu do vlastnictví Prahy by tam mohla být po rekonstrukci umístěna Slovanská epopej Alfonse Muchy. O to má zájem i Praha 2. Nádraží patří mezi sedm míst, o kterých nyní město pro umístění cyklu uvažuje.

Budova vznikla v letech 1904 až 1905, provoz nádraží byl zastaven kolem roku 1960. V soukromých rukách je objekt, který byl v roce 2000 prohlášen za kulturní památku, od roku 2007. Obnovení původní funkce není možné, protože moderní normy neumožňují umístit nádraží v zatáčce. Město místo toho plánuje vlakovou zastávku na Výtoni.