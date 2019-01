Policie v Mladé Boleslavi posílí, zájemce má nalákat více peněz a byty

Policisté v Mladé Boleslavi najdou už v únorové výplatě více peněz než dosud. Od ledna jim byl navýšen takzvaný rizikový příplatek.

„Mohu potvrdit, že z rozkazu policejního prezidenta byl navýšen rizikový příplatek policistům na Mladoboleslavsku. To znamená, že se začínají srovnávat s okresy v okolí hlavního města, jako je Praha-východ a Praha-západ,“ řekl náměstek mladoboleslavského primátora Robin Povšík (ČSSD). „Rozdíl, který tady dosud byl, policisté vnímali velmi nespravedlivě,“ dodal Povšík.

Rizikový příplatek byl zvýšen od 1. ledna a práce policistů na Mladoboleslavsku se tím stává o něco atraktivnější. Je to důležité, protože kvůli vysokým mzdám v automobilce a dalších firmách v regionu se zájemci do řad policie za tabulkové platy příliš nehrnou. Státní policii schází do plného stavu 45 lidí, o mnoho lépe na tom není ani městská policie. Té do plného stavu 68 strážníků chybí 20 pracovníků.

Právě navýšení počtu policistů je jedním z kroků, o které se snaží město v rámci boje s rostoucí kriminalitou cizinců. Podle primátora Raduana Nwelatiho (ODS) totiž až 90 procent evidovaných přestupků páchají cizinci. Přicházejí sem totiž bez rodin, mají vysoké výplaty a volný čas tráví sami v hospodách a hernách. V opilosti jsou pak hluční a působí problémy. Někdy také o práci přijdou a propadají závislostem na alkoholu či na drogách nebo se z nich stávají bezdomovci. „Je potřeba přijmout razantní opatření pro udržení pořádku ve městě, aby se lidé venku cítili bezpečně,“ uvedl Nwelati.

Jedenáct procent

Český statistický úřad (ČSÚ) koncem minulého týdne zveřejnil, že v České republice cizinců výrazně přibývá. Kvůli práci je sem „dovážejí“ agentury práce i samotné výrobní firmy. Podle ČSÚ bylo na konci roku 2017 zaměstnáno v Česku 472 tisíc lidí z ciziny, před krizí před deseti lety jich bylo zhruba o 200 tisíc méně. Cizinci se tak na zaměstnanosti v zemi podíleli téměř 11 procenty. Jen v Mladé Boleslavi se 40 000 trvalými obyvateli žije podle odhadů navíc až 15 000 cizinců. Nejvíce jich pochází ze Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Polska a Bulharska.

Právě proto se mladoboleslavská policie zaměří na dohled nad cizinci.

„Zásadním krokem bude zřízení cizinecké policie v Mladé Boleslavi, které se nám podařilo vyjednat. Zatím nelze říci datum zahájení její činnosti, předpokladem je druhá polovina tohoto roku, nebo začátek příštího roku,“ uvedl Povšík.

Oddělení cizinecké policie podle něho bude mnohem častěji kontrolovat zahraniční agenturní zaměstnance. „Zároveň se chceme domluvit na opětovné spolupráci se zahraničními policisty, aby zde mohli být déle než loni na podzim. Byli bychom rádi, kdyby tady mohli působit intenzivněji právě ve spolupráci s cizineckou policií,“ dodal náměstek.

Důležité podle něho je, aby policisté primárně neseděli na služebně nebo v autě a nečekali, až se něco stane. Je nezbytné, aby více chodili po ulicích a působili preventivně. „Pan ředitel Kučera nám slíbil, že na to bude dbát,“ uvedl náměstek.

Byty pro mladé

Podstatné bude ale i samotné navýšení počtu policistů, k čemuž nebude stačit jen vyšší rizikový příplatek. Město chce lákat mladé policisty, absolventy policejní školy, na dostupné bydlení v bytech. Na některá opatření myslí už městský rozpočet na letošní rok, který budou zastupitelé schvalovat.

„Primárně by nám to měly pomáhat financovat firmy, které největší měrou dováží agenturní zaměstnance, ať už jsou to personální agentury, nebo samotné výrobní firmy, kde ti lidé pracují. To bude ovšem ještě běh na dlouhou trať. Přesto to nesmí trvat roky, ale nejvýše měsíce,“ dodal Povšík s tím, že startovací peníze bude muset do těchto projektů stejně nalít město.

Primátor Nwelati věří, že firmy, které cizince zaměstnávají, poskytnou finanční podporu na projekty proti kriminalitě dobrovolně. „Věřím, že si většina společností uvědomuje, že když podnikají a vydělávají tady, tak mají povinnost podílet se na veřejném životě, tedy věnovat část zisku na veřejné projekty a řešení následků jejich činnosti,“ dodal Raduan Nwelati.

Na kriminalitu na Mladoboleslavsku dohlížely smíšené hlídky.