Z Mariánského náměstí bude pěší zóna, k nové podobě se vyjádří i občané

Podoba studie by měla být známá na začátku příštího roku, píše se ve zprávě Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

Mariánské náměstí je místem, kde kromě magistrátu sídlí i jiné důležité pražské instituce, jako například Městská nebo Národní knihovna.

Podle prvního náměstka pražského primátora Petra Hlaváčka je ale nyní prostor spíše nepřehledný a funguje více jako parkoviště než jako náměstí.



„Jsem rád, že na proměně bude pracovat multioborový tým složený z architektů, dopravních inženýrů, vodohospodáře nebo krajinářských architektů,“ vysvětluje Hlaváček.



Studio Xtopix, které se věnuje architektuře, urbanismu nebo grafickému designu vytvoří návrh náměstí do začátku roku 2020.

Než však samotná rekonstrukce začne, bude náměstí fungovat v dočasném režimu. Ten ho podle zprávy IPR promění v pěší zónu se stromy, uměleckými instalacemi i dalšími prvky. Počítá se i s takzvanými Pražskými židlemi, což jsou volně umístěné židle a stolky bez řetízků, které jsou k dispozici místním i turistům.

Kromě vizuální proměny se na místě bude konat občasný program, který budou vzájemně koordinovat IPR, již zmíněná Městská knihovna či magistrát, ale i Galerie hlavního města Prahy a další instituce.

K nové podobě náměstí se budou moci vyjádřit i občané. Od 21. září do 1. října bude mít IPR přímo na místě informační kontejner, kam bude možné přinášet nápady či připomínky k budoucí proměně náměstí.

Historie Mariánského náměstí: Mariánské náměstí byla původně osada Na Louži s kostelem Panny Marie a dvorcem, která zde byla už asi v polovině 12. století. Pojmenování náměstí podle kostela, i přes různé peripetie, přetrvalo až do současnosti. Osada Na Louži ležela u frekventované cesty z tržiště Staroměstského náměstí k Vltavě. Změna nastala hlavně s výstavbou dominantní budovy celého prostoru, Nové radnice. Ta byla postavena v letech 1908 až 1911.

„Budeme rádi, když nám Pražané sdělí svůj názor na to, jak by mělo náměstí vypadat, co by na něm nemělo chybět či jaká by měla být jeho náplň. Snažíme se vytvořit prostor v centru Prahy, který nebude jen zastávkou pro turisty, ale takém místem odpočinku pro místní,“ uvedl ředitel IPR Ondřej Boháč.



Novou podobu by mělo náměstí získat do pěti let.