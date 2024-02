O špatném stavu Libeňského mostu se ví 30 let, oprava přesáhne dvě miliardy

„Tato část soumostí, tzv. inundační most, byl vždy určen ke zbourání. K demolici mělo dojít dle původního harmonogramu již letos v srpnu. Vzhledem k současnému stavu – a díky tomu, že jsme v roce 2022 vysoutěžili zhotovitele a ten má již většinu prací připravenou – tak se jen práce mohou urychlit a demolice i následná stavba nové části budou zahájeny během několika týdnů,“ napsal Adam Scheinherr (Praha Sobě) redakci iDNES.cz.

O špatném stavu mostu se ví od roku 1992. Od té doby jej ale zastupitelé nenapravili. Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčová (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním Libeňského mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale rozhodli o opravě. Původně měla oprava vyjít na 560 milionů korun. V minulosti některá občanská sdružení i politici opakovaně usilovali o to, aby byl most prohlášen kulturní památkou. V čele z nich potom Scheinherrova iniciativa Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat – ta podala podnět i na Ministerstvo kultury.

Resort však odmítl udělit mostu památkovou ochranu, ale doporučil hlavnímu městu vystavět repliku. Cenovka za rekonstrukci nyní přesahuje dvě miliardy korun. Podle smlouvy podepsané mezi Technickou správou komunikací a společností Metrostav TBR by mělo město zaplatit 2,181 miliardy korun.

Právě prodlevy a navyšující se částka vadí i části stávajícího vedení magistrátu. „Nepřekvapuje mě to. Už v lednu 2018 odborníci z ČVUT ve svém posudku jasně konstatovali, že most je neopravitelný. Překvapuje mě ale neskutečný politický alibismus Adama Schienherra a hnutí Prahy Sobě, kteří navzdory názoru odborníků celé minulé volební období veřejnosti lhali, že je možná ‚citlivá rekonstrukce‘. Kdyby tedy pan Scheinherr nezneužil svých pozic náměstka pro dopravu a předsedy dozorčí rady TSK, nebyl by Libeňský most dnes v havarijním stavu a lidé by už chodili po mostě novém,“ míní náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS). Podle ní je alarmující zejména fakt, že Scheinherr měl v rámci „náměstkování“ posudek Kloknerova ústavu ČVUT, ale před zastupiteli ho ignoroval.

S tím Scheinherr nesouhlasí. „Myslím, že pro Pražany je nyní nejdůležitější, že most nebude čekat několik let na řešení, ale máme hotový projekt a připraveného zhotovitele realizovat další etapy stavby – věřím, že jsem v tomto odpracoval, co jen bylo za ty čtyři roky ve funkci možné,“ uvedl Scheinherr.

Most je v nyní v tak špatném stavu, že ho opravit nelze a musí se tak nahradit novým – replikou. „To, že to celé vyjde dráž je bohužel fakt, za který nese politickou zodpovědnost Praha Sobě s panem Scheinherrem,“ doplnila Udženija.

Posudek a most na Výtoni

Komplikovaná je situace i kolem posuzování jako takového. Odborníci na stavebnictví sdružení v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) v minulosti uvedli, že nesouhlasí s postupem vedení Prahy, které zrušilo původní plán nahradit Libeňský most novým a rozhodlo o jeho rekonstrukci.

Oprava bude podle zástupců sdružení drahá a navíc hrozí, že město přijde o stavební povolení a bude muset projekt roky připravovat znovu. Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) v reakci uvedl, že nejde o nezávislé odborníky.

Naopak pro rekonstrukci se vyjádřil profesor Eugen Brühwiler z univerzity v Lausanne.Ten se staví i za záchranu dalšího díla přes Vltavu – mostu na Výtoni. Most je podle něj bezpečný, protože jej železničáři udržují v provozu.

„Z technického hlediska není stavba nového mostu nutná a stála by víc než rekonstrukce stávajícího. Nový most by zničil důležitou kulturní památku v historickém centru Prahy, které je zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, aniž by to bylo nutné,“ uvedl Brühwiler pro server iRozhlas.cz.

S tím ale opět nesouhlasí Kloknerův ústav ČVUT. „Poslední nátěr, který zažil železniční most na Výtoni, byl někdy v šedesátých letech,“ uvedl v pořadu Rozstřel šéf Kloknerova ústavu profesor Jiří Kolísko. Přidal další příklad, kdy se most dostal do stavu, ze kterého se už těžko hledá cesta ven. „Konstrukce mají jednu milou vlastnost, že jsou trpělivé. Snaží se odolávat zubu času poměrně dlouho. Ale pak už se to dostane do fáze, kdy se ten zpětný krok dělá velmi obtížně. A Výtoň je podle mě takový důkaz, že v určitém okamžiku už se to nedá,“ uvedl Kolísko.

Podle něj stejně jako je tomu u Libeňského mostu, i železniční most pod Vyšehradem doplácí na dlouhodobou neschopnost kompetentních lidí rozhodnout, zda most opravit, rozšířit či zbourat. „Vedou se diskuze odborné, k tomu se vyjadřuje veřejnost, hraje roli politika. Technici čekají úplně vzadu, až jim řeknou, co udělat. Nelze vyloučit, že most mezitím spadne,“ řekl Kolísko.

„Brühwiler stejně jako pan Scheinherr, tvrdil, že citlivá rekonstrukce Libeňského mostu je nejen možná, ale i relativně jednoduchá. Čas ukázal, jak moc se pánové Brühwiler a Scheinherr mýlili a jak moc na to nyní Praha doplatí. A opravdu, stejný pan Brühwiler se nyní zapojuje do diskuze železničním mostu na Výtoni. Takže já jenom doufám, že aspoň u tohoto mostu se příslušné organizace budou rozhodovat na základě odborných posudků a nikoliv pod vlivem politických tlaků, jako tomu bylo u Libeňského mostu,“ dodal opoziční zastupitel Ondřej Prokop (ANO).