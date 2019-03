Bezdomovec se vloupal do vily, vyjedl lednici a zkoušel si oblečení

Do ulice Pod Hrachovkou vyjížděli pražští policisté v sobotu po deváté večer. Majitel tu po návratu domů našel uvnitř nemovitosti neznámého člověka.

„Policisté zjistili, že nezvaným hostem je sedmašedesátiletý polsky hovořící muž. Ten se do nemovitosti vloupal již v průběhu pátku a až do soboty večer, než se vrátili domů majitelé, si hojně užíval vše, čeho se mu zachtělo. Tedy si pospal v majitelově posteli, doslova vyjedl celou lednici a co víc, oblékal se do majitelových svršků, kdy jednu z kravat měl dokonce při zadržení na sobě,“ popsal policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Policisté také zjistili, že muž je ve své domovině vedený v databázích jako osoba pohřešovaná. „Proč ale žil tento člověk v České republice takzvaně na ulici, to policistům do této doby neosvětlil,“ doplnil Hulan.

Nakonec skončil sedmašedesátiletý muž na policejní služebně pro podezření z trestného činu porušování domovní svobody. Za to mu hrozí vězení až na dva roky.