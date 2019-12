Benešovská nemocnice bude fungovat v omezeném režimu do pátku

15:10 , aktualizováno 15:10

Benešovská nemocnice, jejíž chod minulý týden ochromil útoku kryptoviru, bude fungovat v omezeném režimu do pátku. IT specialisté začali dnes v poledne znovu instalovat všechny servery a koncové IT stanice.