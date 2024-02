Policie odložila případ hromadné nevolnosti studentek, příčina se nenašla

O odložení případu informovaly policejní mluvčí Michaela Raindlová a asistentka ředitelky školy Jindřiška Hrabáková.

„Případ byl odložen, neboť ve věci nejde o podezření ze spáchání trestného činu,“ uvedla Raindlová.

V areálu zdravotnické školy v Karlovarské ulici v Plzni se 26. září odpoledne udělalo nevolno několika dívkám. Podle původních informací tam do vzduchu unikla neznámá látka. Budovu školy před příjezdem záchranářů opustilo kolem 400 lidí.

Špatně se nejdříve udělalo jedné dívce a následně dalším na více místech školy. Záchranáři uvedli, že ošetřili v areálu školy 22 dívek a dalších šest v MHD na různých místech města.

„U všech jsou pozorovány stejné zdravotní obtíže - slabost, nevolnost, pocit na omdlení,“ uvedla tehdy mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Na akutní příjem fakultní nemocnice na Lochotíně, na tamní dětskou kliniku a do fakultní nemocnice na Borech převezly sanitky od zdravotnické školy 16 dívek a dalších šest z různých míst ve městě.

Pět dívek záchranáři ošetřili a předali rodičům. Další do nemocnice přijely ještě později s rodiči. Nikdo nebyl v ohrožení života.

„Nepodařilo se zjistit, co nevolnost způsobilo. Událost se stala v úterý a až do neděle sem jezdili hasiči měřit ovzduší, nikdy nezjistili žádný únik nějaké látky, měření nic neukázala,“ uvedla Hrabáková. Ani škola později nezjistila, co mohlo být příčinou nevolnosti studentek.