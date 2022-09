V Plzni znovu přibývá ukrajinských uprchlíků, hrozí nedostatek ubytování

Počty uprchlíků, kteří přicházejí z Ukrajiny do Plzeňského kraje, po letních měsících výrazně rostou. Zatímco v červenci jich přicházelo do stovky lidí denně, v současné době je to za den 350 Ukrajinců. Novinkou je, že větší procento potřebuje zajistit ubytování.