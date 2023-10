Stromy, klid i jezírko. Plzeň má novou vizi pro zanedbávaný Papírenský park

Práce na revitalizaci území běží už od začátku roku. Specializované firmy z území vyklidily odpadky a odstranily dřeviny ve špatném stavu. Lidé pak dostali možnost vyjádřit své představy o využití oblasti v dotazníkovém šetření, kterého se zúčastnilo téměř pět stovek respondentů. S jejich připomínkami a náměty pak architekti pracovali při tvorbě studie.

Zástupci městského obvodu Plzeň-Slovany uvedli, že si Plzeňané v naprosté většině případů přáli v Papírenském parku stromy, zeleň, klid, jezírko, přírodní ráz nebo charakter lesoparku.

Podle místostarostky obvodu Evy Trůkové (ODS) vidí architekti ve své studii park jako pobytové místo, které je jednoduše napojené na pěší a dopravní tahy. Dokument navrhuje rozčlenění parku.

„Počítá s dělením na vycházkové zóny: jih jako nejklidnější, přírodního rázu, střed jako aktivní zónu, kde se nachází nejvíce vybavení, kavárna a dětské vodní hrátky, a pak sever jako nástupní místo do parku samotného,“ popsala Trůková.

Lucie Davídková z plzeňské Správy veřejného statku tvrdí, že architekti přistoupili ke studii velmi citlivě. „Myslím, že se s tím vypořádali velmi pěkně, jejich návrhy jsou hezké, decentní. Přistoupili k tomu pokorně. Nám se líbí moc a uvidíme,“ uvedla Davídková.

Cesty budou mírně nad terénem

Tvrdí, že návrhu na rozčlenění do tří zón odpovídají nejenom návrhy na jejich vybavenost, ale také představy o způsobu, jak budou vybudované cesty. „V aktivní zóně by měly být cesty i asfaltové, mírně nad terénem, aby co nejméně zasahovaly do kořenového systému stávajících dřevin. V některých částech, které jsou trvale podmáčené, budou povalové chodníčky také nad terénem, takže se tam bude kopat v minimální míře. V celém parku jsou navrženy tři typy povrchů cest: mlatové, asfaltové a dřevěné,“ popsala.

V parku je navrženo také veřejné osvětlení, aby území ve večerních hodinách působilo bezpečně. „Zbourají se ploty a park bude přístupný z několika míst. Několik přístupů bude od Habrové ulice a lokalita bude mnohem více průchozí, otevřená a průhledná,“ vylíčila Davídková.

Odhaduje, že práce na samotné revitalizaci parku by mohly začít za zhruba tři čtyři roky, až bude dokončená projektová dokumentace a park bude ve vlastnictví města.

Místostarosta městského obvodu Plzeň 2 Václav Cinádr (STAN) po veřejném projednání prohlásil, že se mu vize architektů zamlouvá. Tvrdil, že z veřejnosti nezazněly podstatnější výhrady. „Prezentace návrhu a budoucího fungování parku byla v pohodě. Jediná obava se týkala záměru umístit do středu posezení s občerstvením. Lidé chtěli, aby to dobře vypadalo a bylo například obložené dřevem,“ uvedl Cinádr.

Místostarosta upozornil, že budoucnost parku zajímá mnoho lidi, což dokládá skutečnost, že se téměř pět set občanů zapojilo do ankety k tématu. Cinádr považuje za velmi dobré, že park bude prostupný a bude navazovat na tři koridory přes sousedící novou výstavbu až k Radbuze.

„Velmi důležité je udržení přírodního charakteru. V části parku je pozůstatek lužního lesa, kde je spodní voda dvacet centimetrů pod povrchem. Vytvoří se tam přírodní mokřad. Budou tam chodníčky, které lidi znají ze Šumavy. Na dětském hřišti ve střední části budou vodní prvky,“ řekl.

Podle Cinádra je dobré, že v parku zůstane zachované jezírko, o kterém prý málokdo ví. Nedaleko má také vzniknout nová mateřská škola s kapacitou zhruba pro sto dětí.