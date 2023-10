Nadšenec hledal místa z filmu Pod Jezevčí skálou. Ukázal, jak se proměnila

Nápad nově natočit a porovnat místa, kde se procházel filmový Vašek Straka z Prahy s dědou hajným a jezevčíkem Brokem, vznikl vloni. Tehdy nafotil Klostermannovu chatu, která se během natáčení proměnila v hájovnu, zevnitř i z venku.

„Lidé ji stále chtějí vidět na vlastní oči a chodí se na ni dívat. A řekněme si upřímně, ani vy byste nebyli vždy z této pozornosti jako majitelé chalupy nadšení. Tak jsem chalupu natočil a umístil na sociální sítě s tím, že nic víc, než co je ve videu, už tam zájemci neuvidí,“ vzpomíná šestatřicetiletý milovník Šumavy na hájenku z trilogie Pod jezevčí skálou, Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem.

K natočení stačil mobilní telefon

Na video zareagoval právě jeden z obdivovatelů herce Tomáše Holého alias Vaška Straky a rozmluvil se nejen o herci, ale i o málo známých šumavských místech, kde se film natáčel. A to byl impuls k natočení porovnávacích záběrů.

Autorovi videa k tomu stačil obyčejný mobilní telefon. Hodně záběrů vznikalo v roce 1978 právě na chalupě, v centru a okolí Kvildy, v Srní a v zaniklé obci Stodůlky.

Brož se ale snažil ve více než dvouminutovém videu zachytit i taková místa, která osobně neznal a musel je po nich složitě pátrat. Informace hledal na internetu, pomáhali mu místní lidé či samotný majitel Klostermannovy chalupy. „Samozřejmě vzpomínal také na natáčení. Například jak potřeboval štáb udělat, aby u chalupy sněžilo. Navozili tam polystyrén, který rozmělnili, a on ho pak dva roky sbíral po zahradě,“ přidal úsměvnou historku z natáčení.

Výzvou pro něj bylo najít skálu, kam jezevčík Brok vběhl za jezevcem do nory a ten mu zatarasil cestu zpět. „To bylo pro mě nejsložitější. Půl dne jsem běhal po lese. Místo se po více než 40 letech od natáčení hodně změnilo, zarostlo křovím, některé kameny popadaly. Ale nakonec jsem ho našel u obce Kůsov,“ netají se radostí. Natáčení mu zabralo celkem tři dny.

Zájem o video předčilo očekávání

Přiznal ale, že některé záběry nejsou zcela přesné s těmi původními. „Zkrátka někam se nedalo oficiálně dostat, třeba tam byl plot,“ vysvětlil.

Potěšilo ho, že video během jednoho dne vidělo na sociálních sítích přes milion lidí a osm tisíc ho sdílelo. „Předčilo to naše očekávání. Máme za sebou již dvě předešlá srovnávací videa, a to z pohádky Anděl Páně a původního filmu Král Šumavy. To jsme ale divákům ukázali fotku z filmu a místo, jak vypadá nyní. Tentokrát jsou nové záběry a staré hned pod sebou, takže diváci se v nich lépe orientují,“ uvažuje, proč má video nebývalý úspěch.

Projekt WeLoveŠumava vznikl před deseti lety na sociálních sítích. Ukazuje lidem krásy Šumavy, propaguje ji a lidé kolem něj uskutečňují různé aktivity. „Naše občanské sdružení nemá žádný koncept. Děláme různé aktivity, co nás zrovna napadne - obnovujeme křížky, uklízíme, sázíme stromky, s čímž je spojen prodej Triček s příběhem. Ten má charitativní přesah,“ vyjmenoval část nápadů železnorudský rodák. Kromě něj se na aktivitách podílí jeho žena Adéla a bratr Filip. Do povědomí veřejnosti se v roce 2019 zapsali takzvanými Otevřenými dveřmi na vrcholu Pancíře.