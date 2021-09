Plzeňský festival Finále otevře animovaný příběh z Afghánistánu

„Pro mě to byl původně intimní film o vztahu dvou lidí, který se postupem času mění. Brala jsem to obecně jako příběh o rodině a vztazích. V době karlovarského festivalu byl náš film hodně aktuální, protože ještě probíhaly odlety z Kábulu, a vzbudil tak velkou pozornost médií,“ uvedla režisérka Michaela Pavlátová.

„Myslím si, že teď už si našla jiná témata a Afghánistán už není na prvních stránkách. Já se ale pořád domnívám, že náš snímek je univerzální a bude snad fungovat bez ohledu na to, jaká situace v zemi bude,“ domnívá se režisérka.

Autorkou literární předlohy je spisovatelka a novinářka Petra Procházková.



„Ten film se stal aktuálním, aniž bychom to chtěli a přáli si to. Byla to shoda okolností. Mám film ráda a jsem ráda, že sklidil velké ohlasy. Ale ta pozornost byla doprovázena hořkostí. Kvůli lidským tragédiím, které se v Afghánistánu odehrávají. Teď už se sice média opravdu zajímají spíše o něco jiného, ale film zůstane a bude neustále platný,“ konstatuje Procházková.

Dabing se natáčel v jednom kábulském studiu. „Obávám se, že to bylo to poslední, co tam vzniklo, a že teď už je studio rozprášené. Když jsem psala lidem, kteří tam dělali, odpověděli mi, že zůstali a nikam neodjeli. Pak jsem jim psala ještě jednou a to už se neozvali,“ říká Michaela Pavlátová.

Obavy o své přátele a známé v Afghánistánu má i Petra Procházková.

„Některým se podařilo se na poslední chvíli evakuovat. Někteří přátelé, s nimiž jsem spolupracovala v rámci neziskovky, tam stále jsou. Píšou zoufalé dopisy. Snažili se nacpat do těch letadel, ale nepodařilo se. Nikdo neví, co bude,“ dodala.

Festival Finále Plzeň potrvá do 29. září. Většina projekcí se opět odehraje v Měšťanské besedě. Zájemci budou mít možnost zhlédnout nejnovější české filmy i snímky z Německa a Polska.

Trailer k filmu Moje slunce Mad (17. 8. 2021)