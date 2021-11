Zatímco hlídka hledala daňka, nadzvedl závoru a vešel do policejního areálu

Strážníci nejprve dostali v pátek po páté hodině odpoledne oznámení, že daněk zaběhl v centru města do firemního areálu v Havlíčkově ulici.

„Zvíře se zřejmě do areálu dostalo přes potok a potom jeho stopy směřovaly do firmy,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová k netradičnímu výjezdu.

Strážnici kontaktovali zaměstnance, který jim areál firmy otevřel, aby mohli daňka odchytit. Prohledali celou oblast, ale zvíře nenašli.

„Objevili ho až po hodině. Záhadným způsobem se daňkovi povedlo zvednout vjezdovou závoru do areálu územního odboru policie Domažlice a vběhnout dovnitř,“ vypráví mluvčí.

Pohyb nezvaného návštěvníka sledovali dopravní policisté, na pomoc byl přivolán i policejní psovod. Po nějaké době se daňka podařilo zahnat na parkoviště u hlavní brány a prostor uzavřít.

Poté se policisté museli rozhodnout, co se zvířetem udělají. S ohledem na bezpečnost lidí i majetku vyloučili varianty, že by daňka vypustili do volného prostoru nebo ho zastřelili.

Rozhodli se proto, že zvíře uspí. Ale protože už byl večer a žádného veterináře nesehnali, musel daněk noc přečkat v policejním areálu.

„Až v sobotu dopoledne se podařilo sehnat soukromého zemědělce z Domažlicka, který měl prostředky k uspání zvířete,“ dodala Brožová.

Zvíře si pak odvezli myslivci z mysliveckého sdružení, kteří jej po probuzení vypustili zpět do volné přírody.