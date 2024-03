V Blovicích kvůli šikaně odvolali ředitelku, učit na škole ale zřejmě bude dál

Odvolání ředitelky Dagmar Hitkové z funkce potvrdil tajemník blovické radnice Václav Kybic.

Jednalo se o mimořádné zasedání rady, které mělo jen jediný bod. Odvoláním z funkce pro Hitkovou však pracovní poměr nekončí, podle tajemníka jí bude v co nejkratší nabídnuto adekvátní místo na plný úvazek odpovídající jejímu vzdělání. Takovou povinnost totiž zaměstnavateli stanovuje zákoník práce.

„Rada města Blovice schvaluje odvolání Dagmar Hitkové z funkce ředitelky školy k 25. březnu 2024 z důvodu závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jejích úkolů, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce,“ stojí v usnesení rady.

„Chápeme však apel rodičů, že současné vedení ve škole nemůže zůstat a počítáme s tím, ale k tomu musíme dojít postupnými kroky,“ sdělil radní Blovic Pavel Vlach.

Odvolání bylo i výsledkem petice za odvolání ředitelky, kterou podepsalo přes 400 rodičů a dalších lidí z řad veřejnosti. Reagovali i na nedávno zveřejněný případ brutální šikany třináctileté dívky, kterou její spolužák a dvě spolužačky nutili dělat úchylné sexuální věci. Dívku podle její výpovědi dva roky mlátili, osahávali na prsou i přirození, přičemž musela vydávat zvuky jako při orgasmu. Vyhrožovali jí, že „jestli cekne, ztřískají ji nebo jí zabijou psa“.

To je jen malá část toho, čím vším ji podle dosavadních zjištění trýznili v průběhu dvou let.

„Nemá ve škole co dělat“

Podle spoluautora petice Martina Truhláře je ale odvolání ředitelky málo. „Oni ji odvolali, ale nechali ji ve škole. To je problém. Nemá ve škole co dělat. Měli odvolat celé vedení včetně zástupkyně, psycholožku a další. Teď se mohou vozit po dětech s tím, že jsme ji vyštípali z místa. Měli dosadit jiné vedení, které by nebylo z Blovic, zkrátka nezávislé lidi,“ poznamenal Truhlář.

Ten nyní přemýšlí, co bude dělat dál. „ Asi vezmu děti a přesunu je na jinou školu. Myslím, že o tom přemýšlí i jiní rodiče. Problém ale je, že by děti musely dojíždět, a to třeba do Letin, Spáleného Poříčí či Nepomuku,“ vypočítal.

Problém je podle něj i to, že v blovické škole už mají své kamarády. I jeho dvě děti tam chodí, z nichž se jedno také setkalo se šikanou.

„Dceru mlátil do hlavy a břicha, ztrácí brýle. Nechce chodit do školy, bolí jí hlava, břicho. Byli jsme s ní už na vyšetření a potvrdilo se, že to má psychické,“ řekl již dříve MF DNES Martin Truhlář. Dodal, že problém řešil i se školou a proběhlo jakési sezení s učiteli, ale nic se nezměnilo. Nakonec podal trestní oznámení.

Chyběl preventivní program, říká inspekce

Náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář uvedl, že škola měla preventivní program, který aplikovala a předpokládala, že bude účinný, ale účinnost žádným způsobem nezjišťovala. Základem je podle Kováře podchytit šikanu v počátku, aby se nerozjela, protože děti pak berou šikanu jako tolerovaný jev a přidají se.

„Zkrátka agresor to bere tak, že ho nikdo nezastaví, a oběť tak, že se jí nikdo nezastane a přidají se další děti a ubližují jiným dětem, berou to jako vzor chování. To se týká dětí, které by to jinak vůbec nenapadlo,“ popsal Kovář.

Správný postup by podle něj byl, kdyby škola zajistila spolupráci s externím subjektem. Tím je třeba nezisková organizace nebo policie, zkrátka někdo, kdo poskytuje preventivní programy a je pro děti vyšší autoritou, pokud to škola nezvládala. Na otázku, jestli by ředitelku odvolal, uvedl, že ředitelka neukázala, že si je vědoma toho, že situace nebyla vyřešená, že nastala chyba a že se to pokusí vyřešit.

Podle něj vše komplikovalo i to, že situace je zpolitizovaná, protože ředitelka školy je také zastupitelka a členka vládnoucího seskupení na radnici.