Vandal vnikl do odstavených vagonů, vystříkal je hasicím přístrojem

Vagony řady Bdmtee stály na odstavných kolejích u firmy Korado. Neznámý pachatel do nich vnikl ve středu mezi půl pátou odpoledne a osmou hodinou večer.



„Možná měl v úmyslu něco zničit, možná to byl jen hloupý žert nebo snaha splnit si sen a zahrát si na hasiče. Není ale až tak podstatné, co k takovému kroku neznámého pachatele vedlo. Jisté je to, že znečištěný vlak cestující nikam nepoveze, dokud nebudou veškeré následky vyčištěny,“ sdělila policejní mluvčí Eva Maturová.

Železničáři vyčíslili škodu na pět tisíc korun. Po vandalovi pátrá policie. Pokud jej dopadne, bude mu hrozit postih ve správním řízení.

„Víte-li, kdo to udělal, kontaktujte kolegy z obvodního oddělení v České Třebové na čísle 974 580 701,“ dodala Maturová.