Za ubodání známého snížil soud ženě trest na šest let, potrestal ji za opilství

V době činu totiž Rosenberg nebyla podle odvolacího soudu příčetná, protože se nacházela pod vlivem alkoholu a různých prášků. Verdikt, jehož součástí je i ústavní protialkoholické a protidrogové léčení, je pravomocný. Žena se odvoláním marně domáhala osvobození.

„S výrokem o trestu jsme se neztotožnili. U doposud netrestané pachatelky byl nepřiměřeně přísný,“ vysvětlil zmírnění trestu předseda odvolacího senátu pražského vrchního soudu Petr Smrž.

Jednašedesátiletý muž přišel o život v noci na 9. října 2022 v bytě na pardubickém sídlišti Polabiny. Rosenberg, která v bytě dříve bydlela, si tam přišla pro svoje věci. Už předtím popíjela po restauracích alkohol a v pití pokračovala i s majitelem bytu. Žena tvrdí, že muž do ní byl zamilovaný a už dříve se ji často snažil osahávat. Tentokrát se to podle ní stalo znovu a muž ji odmítal pustit ven.

Podle verdiktu Rosenberg muže opakovaně bodala do hrudníku a rukou. Poté, co zemřel, mu zasadila ještě další rány do břicha a nohou. V té době v sobě měla kromě alkoholu kombinaci různých hypnotik a antidepresiv, o kterých věděla, že se kombinovat nemají i jaký mají vliv na její chování.

Znalci dospěli k závěru, že žena byla chorobně závislá na alkoholu a projevovaly se u ní známky závislosti na benzodiazepinech. Její ovládací schopnosti byly v době činu zcela vymizelé, rozpoznávací schopnosti podstatně snížené.

Žena původně policistům řekla, že si pamatuje jedno bodnutí. Že je její známý mrtvý, údajně zjistila, až když se probudila a našla ho zakrváceného pod dekou. Později začala uvádět, že muže mohl usmrtit někdo jiný. Podle soudců se ale její vinu podařilo prokázat.

Advokátka ženy dnes poukazovala mimo jiné na to, že Rosenberg je závislá od svých 17 let a že její prvotní výpověď silně ovlivnily abstinenční příznaky. Sama obžalovaná se pak domáhala nového posudku od adiktologa a stěžovala si na to, že ji předchozí partneři týrali.

Z výslechu svědků už dříve vyplynulo, že žena napadla nožem i dva své minulé partnery. Útoky nenahlásili. „Předchozí útoky nožem o lecčems svědčí. Neměla v tomto směru zábrany, když byla pod vlivem alkoholu, což byl stav, ve kterém se nacházela v podstatě permanentně,“ uzavřel Smrž.

Trestného činu opilství se dopustí člověk, který se požitím či aplikací návykové látky přivede - i z nedbalosti - do nepříčetného stavu a v něm se dopustí trestného činu. Za opilství lze uložit maximálně deset let vězení. Za vraždu by Rosenberg hrozilo deset až 18 let odnětí svobody.