Bezstarostná jízda bigbítového Oldfesťáku v Ostravě oslaví hnutí hippies

Podle organizátora a výtvarníka Tomáše Milicha bude letošní ročník především oslavou hnutí hippies a ponese se v duchu slavného snímku Bezstarostná jízda.

„Film Denise Hoopera Easy Rider čili Bezstarostná jízda pro nás vyjadřuje motorkářskou svobodu v rámci hippies myšlenek,“ přiblížil Milich.

Program zahájí v 17 hodin jeden z prvních ostravských diskžokejů Pavel Fiala svým pořadem Práskání, z kapel se jako první představí KB Band, která hraje akustické hity z 60. let. Hned po nich čeká návštěvníky smršť nesmrtelných skladeb nejslavnější kapely všech dob v podání The Beatles Collection Band. S vlastní tvorbou poté vystoupí bluesrocková formace Rockomotiva skladatele, textaře a kytaristy Miroslava Šukaly.

Mezi dalšími hudebníky se objeví například kapela Alzheimer hrající retro rockové rytmy šedesátých a sedmdesátých let. Připojí se mladá heavymetalová formace Coincidence. Vyvrcholením pak bude účast principála Divadla Petra Bezruče Jiřího Krejčího za spolupráce rockového skladatele a známého hudebníka Jana Gajdici.

„Předehrou k jejich vystoupení bude miniaturní Harley Davidson Show. Jiří Krejčí a Honza Gajdica zahrají jako naše hlavní hvězdy pod názvem Retro Band. Začnou skladbou z Bezstarostné jízdy Born to Be Wild od skupiny Steepenwolf a lze očekávat velký exkurz k počátkům bigbeatu. Bude to oslava a připomínka pro všechny bigbíťáky, kterým připomeneme, že Ostrava vždy byla líhní dobré muziky,“ láká Tomáš Milich.

Kapely doplní domácí formace z Hudebního Bazaru The Empty Pipen a Petr Latner Band. V závěru festivalu pořadatelé slibují volnou hardrockovou formaci. V rámci Oldfesťáku bude na místě možnost zakoupit publikaci Sklerotikon přeživších ostravských bigbíťáků.

Akci spoluorganizují ostravští výtvarníci spjatí s místní rockovou scénou. Vedle Tomáše Milicha je to zejména Miloš Kardoš, spolupracuje s nimi rovněž bubeník kapely Speciál Jiří Bořuta. Akci podporuje klub Hudební Bazar v čele s Jiřím Zahutou.